Rechazó "fichar por el Sevilla" y ahora dice que se arrepiente

Cuenta ya 34 años y juega en el Kayserispor, con el que suma cuatro tantos en 27 partidos esta temporada. En sus inicios, era una gran promesa, pero, ya no muy lejos de retirarse, ÍIhan Parlak se arrepiente de no haber salido de Turquía en toda su carrera como futbolista profesional. Y eso que tuvo opciones. Como, por ejemplo, una de recalar en el Sevilla FC.

"Me trasladaron al Fenerbahçe a la edad de 20 años. En ese momento, tenía una oferta de un equipo español, el Sevilla FC. Tenía derecho a elegir y me fui al Fenerbahçe. Si pensase entonces como ahora... habría ido al Sevilla, no al Fenerbahçe. Si hubiese ido al extranjero, mi carrera habría sido diferente. La oferta del Sevilla FC en ese momento era un contrato basado en el rendimiento después de que estuviese una temporada cedido con otro equipo... En ese momento, pensé que irme al Fenerbahçe era más razonable", ha desvelado en Rayosport el atacante otomano, quien puede desempeñarse como extremo o delantero centro.