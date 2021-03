Maresca crece a la sombra de Guardiola y ya tiene 'novias' para dar el salto

A sus 41 años, Enzo Maresca, que en sus cuatro temporadas como jugador sevillista disputó 134 partidos y anotó 20 goles, dos de ellos en la final de Eindhoven, se abre paso con fuerza en el mundo de los banquillos, actualmente en el Manchester City sub 23.

Tras colgar las botas en enero de 2017, meses después inició su aventura en el Ascoli, de la Serie B italiana, figurando como asistente en un tándem con Fulvio Florin. Destituidos en noviembre de ese año, Maresca regresó entonces al Sevilla FC para formar parte del cuerpo técnico junto a su compatriota Vincenzo Montella, acabando la campaña con Caparrós al frente. Tras ello, emigró a la Premier League para trabajar durante una campaña y media como asistente de Manuel Pellegrini, hoy técnico del Betis, en el West Ham. Pero entonces le llegó la oportunidad de ser primer entrenador y, al mismo tiempo, nutrirse de los conocimientos de Guardiola.

"Sucedió hace 13 meses. Pellegrini acababa de ser despedido por el West Ham. Yo era su asistente y traté de aprovechar mi tiempo libre para estudiar el fútbol de Pep. La idea de dirigir su filial vino después. Al principio había algunas dudas en relación con mi 'staff', pero logramos solucionar esos problemas y acepté. Me ofrecieron una oportunidad única", relata el ex sevillista en la 'Gazzetta dello Sport', donde destaca el valor de los conocimientos que está aprendiendo gracias a uno de los entrenadores con mayor fama del mundo: "Mi primer encuentro con Guardiola fue después de un partido entre Barcelona y Málaga. Pep me contó su paso por el Brescia. Ahora en Mánchester se consolidó esa relación. Tenemos diferentes horarios de entrenamiento y cuando puedo sigo de cerca su trabajo. Destacaría su búsqueda continua de soluciones y la energía que tiene. La Premier League desgasta a todos, pero él sale al terreno de juego todos los días con una energía increíble. Aquí estoy enriqueciendo mis conocimientos".

Y al igual que el Manchester City de Guardiola, líder destacado de la Premier, el equipo sub 23 que dirige Maresca también domina la Premier League 2 o liga de reservas, en la que comanda la tabla con cinco puntos de ventaja sobre el Blackburn Rovers, con 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas (2 puntos de media por partido), y un balance anotador de 60 goles a favor y 30 en contra.

Su buen hacer, de hecho, ha llamado la atención del Celtic de Glasgow, figurando en las quinielas como uno de los grandes favoritos para sustituir a Nel Lennon. Su agente, de hecho, no descarta un cambio de aires para dar un nuevo salto en su carrera, pero Maresca prefiere de momento centrarse en su actual equipo, aunque no esconde que su sueño es ser primer entrenador en la elite.