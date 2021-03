Haaland y su pique con Bono: las "trampas" y el "karma"

En una rocambolesca decisión de Cüneyt Çakir, a instancias del VAR, Haaland vio cómo le anulaban su segundo gol al comienzo de la segunda mitad por una falta previa sobre Fernando. Pero al mismo tiempo, el colegiado turco pitó penalti por una falta de Koundé en una jugada anterior. Ahí se desató el pique entre Bono y el goleador noruego.

En el primer lanzamiento, el marroquí detuvo el penalti y lo celebró en la cara de Haaland. Pero el VAR volvió a aparecer y mandó a repetirlo al percatarse de que el marroquí no tenía ninguno de sus pies sobre la línea de gol en el momento del disparo. Esta vez el ariete no falló y se fue a buscar a Bono en su celebración. Un gesto que muchos sevillistas consideraron burlesco, recriminando la reacción del delantero del Dortmund, con empujón incluido de Ocampos.

Tras el partido, sin embargo, se vio a Bono y Haaland charlar sonrientes, sin darle más importancia al asunto, ofreciendo el noruego tras el choque sus explicaciones al respecto. "Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló, así es el karma. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti pensé: 'más me vale marcar otro gol', y eso fue lo que pasó, así que genial. No sé qué me dijo, pero yo hice lo mismo cuando marqué. Esto es normal en este mundo", explicó, al tiempo que analizaba su primer lanzamiento: "Bono estaba adelantado, por eso fallé. Hizo trampas. En el segundo no lo hizo y por eso marqué".