Lopetegui: "Me quedo con la rebeldía y el carácter del equipo".

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, ha analizado la eliminación del conjunto nervionense en la Champions a pesar de que dio la cara hasta el final del partido. "El equipo ha hecho un gran partido en todos los sentidos, ofensivo y defensivo, hemos sido superiores en tres cuartas partes pero ellos tienen a uno de los mejores delanteros del mundo. Irnos al descanso con 0-1 era duro pero el equipo ha seguido creyendo y al final hemos tenido el 2-3 en dos ocasiones pero eso ya no vale. Queríamos dar una alegría a la afición y nos quedamos con la rebeldía y el carácter que el equipo ha mostrado hoy. En ese aspecto poco se puede reprochar al fútbol del equipo, sin duda", ha explicado.

El penalti de Koundé: "Es muy surrealista señalarlo con ese retraso, luego se repite, ha sido un arranque complicado y por eso insisto en el carácter del equipo que ha sido muy positivo, nos tenemos que quedar con eso ya que no hemos pasado".

Ahora el derbi: "Toca recuperar bien y empezar a preparar el partido del domingo, somos conscientes del partido que es y hay que prepararlo bien".

Actitud del equipo: "No se le puede reprochar nada, hay que valorar el esfuerzo y el carácter que han tenido, hablar de cosas positivas en una eliminación es complicado porque estábamos convencidos de haber podido pasar pero el fútbol es así, nos toca aceptarlo pero también saber que es el camino a seguir".

La reaparición de Óscar: "Ha hecho un buen partido, venía de no jugar y no era fácil, creíamos que podía ser importante y así ha sido, es una buena noticia".

LaLiga: "Nos centramos en la competición más importante que es LaLiga. Tenemos que recuperarnos bien y preparar el siguiente partido"

La repetición del penalti: "Imagino que es en base a que haya pisado o no la línea, me da rabia pero poco más puedo decir porque es blanco o negro. Ha sido surrealista por cómo lo ha pitado tan tarde, pero es un gran árbitro, solo le dije que creía que ellos deberían haber acabado la primera parte con más tarjetas porque nos han dado bastante".

El posible penalti a Munir en la última jugada: "Los chicos me dicen que es un penalti claro pero no lo he visto, también a veces es un poco la pataleta de los entrenadores al final del partido por no ganar".