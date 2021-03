Monchi 'rectifica' el "otros solo pueden celebrar nuestras debacles"

"Otros sólo pueden celebrar nuestras debacles". Esa frase de Monchi, en la televisión del Sevilla FC, tras caer eliminados en la Copa lleva una semana coleando en la capital andaluza y como en su día otra frase no menos famosa de Montella, la han aprovechado los béticos para motivarse de cara al derbi.

Monchi ha querido aclarar, en las horas previas a otra 'final', que no era eso lo que quería decir, ni los béticos los receptores, aunque ya difícilmente podrá librarse de esa carga. "Fue un error fue mío, porque muchos no captaron el mensaje. No iba encaminado al Real Betis Balompié. No soy tan torpe como para motivar al Betis diez días antes de un partido ante ellos. Iba encaminado en general, porque muchos se alegraron de la derrota del Sevilla aquel día. Entono el mea culpa", asegura Monchi a la Cadena Cope desde Alemania, donde analizaba el partido de esta noche y se mostraba esperanzado.

"¿Por qué no vamos a hacerlo? Tenemos el derecho a caernos y la obligación de levantarnos. Hay que apretar los dientes. La élite tiene esas exigencias y la exigencia te obliga. Cada partido es nuevo. No debemos buscar excusa ni regodearnos en lo que hemos hecho", indicaba el director deportivo sevillista, quien no cree que el rival vaya a especular con el resultado pese al 2-3 de la ida: "No creo que nos esperen. Se olvidarán del marcador de la ida, como haríamos nosotros".

Asimismo, como Lopetegui ayer, se mostraba optimista con la participación de Bono en un choque de esta trascendencia. "Verlo entrenar ayer es buena noticia. Verlo ponerse los guantes... Lo contrario hubiera sido un descarte seguro. Hay que esperar, hay una activación y a última hora se verá. Soy más optimista que hace 48 horas", admitía.