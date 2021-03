Sampaoli debuta ante Nzonzi y lo que éste piensa del argentino

Jorge Sampaoli debuta oficialmente mañana al frente de Olympique de Marsella. Y lo hará con un reciente rival del Sevilla FC, el Rennes de otro viejo conocido del técnico argentino: Steven Nzonzi.

No será un rival cómodo. Al Rennes le ha afectado su paso por la Champions y está haciendo una liga irregular, en la que intenta remontar posiciones. A marselleses y bretones sólo les separa un punto, pero están muy lejos de los puestos europeos a los que aspiraban en el arranque del campeonato. Por lo que es una final para ambos.

Una de las grandes decepciones del Rennes, Steven Nzonzi, recordaba antes del partido su año junto a Sampaoli en el Sevilla. "A mí me fue muy bien con este entrenador. En el Sevilla hicimos temporada muy buena. Sampaoli aporta dinamismo a su grupo y a su plantilla. Está detrás de sus jugadores, como podemos ver en el banquillo. Transmite mucha energía y ganas...", aseguraba el ex de la Roma, quien junto al argentino disfrutó de su mejor año como nervionense.

Con él disputó 45 partidos entre todas las competiciones, en los que anotó tres goles y dio tres asistencias, unos números que no ha podido repetir a lo largo de su carrera.

Pese a ello no quiso vaticinar lo que podría darle el exseleccionador argentino a este decaído OM: "Sé que con él trabajará muy bien. Después de eso, si va a cambiar el juego de OM, ése no es mi problema. Sólo conozco al Marsella por televisión y no sé si se quedará con este entrenador", afirmó.

Ahora le tocará ejercer de rival si no ocurre nada raro. La presencia de Sampaoli en el banquillo contra el Rennes se puso en duda, pues arrastra una sanción del campeonato brasileño, aunque se da por hecho que no habrá problemas para su estreno.