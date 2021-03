La versión sevillista (y con más arte) del "Nos pedisteis... y lo hicimos"

Seguro que lo han visto. Es uno de los vídeos más virales de las últimas semanas. Una joven con gafas caminando, frente a la cámara, y pronunciando un discurso contra la clase política que ha generado mucha controversia por su contenido.



La protagonista comienza cada una de sus frases con un: "Nos pedisteis que... y lo hicimos", para terminar haciendo una serie de reclamaciones políticas, una fórmula que ahora ha adaptado con mucho arte el conocido creador de contenidos sevillista Cazón Palangana para lanzar un mensaje a 'su' Sevilla, ahora que está atravesando por uno de los momentos más críticos de la temporada y ante el decisivo encuentro ante el Dortmund esta noche.



"Nos 'pidisteis' que tuviésemos el optimismo de Carole para eliminar al Barça en Copa, y lo hicimos", arranca diciendo el tuitero. "Nos 'pidisteis' que confiáramos en Vaclik, que es buena gente, y lo hicimos. Nos 'Pidisteis que bailáramos como el Papu, aunque supusiera hacer el 'carajote', y lo hicimos".



"Pero llegados a este punto, ha llegado el momento de que nosotros le pidamos algo a usted. Os pedimos que si vamos ganando, pinchéis la pelota. Os pedimos que si vamos ganando, balones a la obra y aquí no juega nadie. Os pedimos que no 'se' cambiéis la camiseta con Djené...". Para añadir por último: "Os pedimos ojos inyectados en sangre y pellizquito aquí a los de amarillo", en alusión al color de la camiseta de los alemanes, reivindicaciones no exentas de su habitual tono de humor con el que el conocido creador de contenidos inunda las redes habitualmente y con el que no ha tardado en hacerse viral.