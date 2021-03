Castro discrepa con En-Nesyri y Lopetegui, saca pecho por el Sevilla y mira ya al derbi ante el Betis

José Castro, presidente del Sevilla FC, ha asegurado que no puede estar feliz por el resultado en Alemania (2-2 y 5-4 en el global), que no le sirve a su equipo para pasar a los cuartos de final de la máxima competición continental, pero remarcó que sí se encuentra "enormemente orgulloso de los jugadores y del técnico". "El equipo ha dado la talla, en el cómputo de los dos partidos creo que el Borussia Dortmund no ha sido mejor que nosotros pero evidentemente han aprovechado sus oportunidades mejor y hemos tenido errores que en Champions te castigan", ha analizado con sinceridad.

Ya lo señaló en SFCRadio, donde centró la mirada ya en El Gran Derbi del domingo, nada más teminar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental, y lo volvió a repetir en sus posteriores intervenciones en 'El Larguero' de la Cadena Ser y en 'El Transistor' de Onda Cero. A pesar de los últimos resultados negativos, con cuatro derrotas en los últimos seis últimos partidos para quedar fuera de Copa y Champions y descolgarse en la cima de LaLiga, Castro insiste en que está "muy satisfecho" de este Sevilla FC, del que "nunca" ha tenido dudas.

"El equipo está haciendo una gran temporada, lo que ocurre es que es muy difícil mantener el nivel de juego y resultados con tantos partidos y lesiones. Aun así hoy nos hemos enfrentado a un equipo poderoso con un jugador que está a un nivel extraordinario como es Haaland, lo tiene todo. No solo mete goles, ayuda mucho en defensa y está de dulce", resalta el mandamás blanquirrojo.

El Sevilla FC se quejó de la actuación del colegiado turco Cüneyt Cakir, que anuló un polémico gol de Haaland con posible falta previa a Fernando, para señalar un no menos controvertido penalti de Koundé sobre el noruego que Bono neutralizó con una espectacular doble parada que quedó en nada al sacar los pies de la línea justo antes del lanzamiento. El colegiado mandó repetir y el delantero del Dortmund no perdonó otra para firmar otro doblete, tras el logrado en la ida.

"Ha sido un poco rara la jugada del penalti, la repetición... pero yo no quiero culpar al árbitro", señaló Castro, que no entró a valorar un codazo en el área sobre Munir, en una de las últimas acciones del encuentro, con el conjunto nervionense entregado a la épica y volcado en busca del gol que necesitaba para forzar la prórroga tras nivelar el marcador con dos tantos de Youssef En-Nesyri.

El delantero marroquí se quejó públicamente del árbitro, Lopetegui sembró la duda también... pero Castro discrepa y considera que ni Cakir fue decisivo ni toca hablar de eso. Así, además de centrar la mirada en el derbi ante el Betis del domingo en Nervión, hace un llamamiento a la afición para que se sienta también orgullosos de su club. "Hemos demostrado que vamos dando pasos en esta competición (la Champions) y tenemos que seguir con esta misma actitud para volver a jugarla. Ahora toca centrarnos en LaLiga. Tenemos una gran plantilla para seguir consiguiendo grandes objetivos", subraya.