Doble mensaje de Ocampos para el derbi.

Ocampos cuenta los días y las horas para jugar el derbi. Es una pieza fundamental para el Sevilla y se ha recuperado a tiempo de la lesión que le provocó Djené para citas importantes como las vueltas de Copa y Champions, si bien el partido que mejor encara físicamente es el duelo cainita contra el Betis. Sabe de su importancia en todos los sentidos y lanza un doble mensaje sobre su estado anímico y físico de cara a la visita heliopolitana.

"Tengo muchísimas ganas de jugarlo, de volver a sentir eso que sentí desde el año pasado. Es un partido muy importante para los dos y esperamos que salga de la mejor manera", señaló en Movistar el argentino, que asegura que lo pasó fatal durante la lesión por no poder ayudar a sus compañeros: "Para cualquier jugador lesionarse y no estar en el campo es difícil. Me encontraba muy bien. Lo sufrí un montón porque venían partidos muy importantes y retos difíciles. Un mes duro y ahora ya me encuentro bastante recuperado, cada día un poquito mejor".

También ha tratado otros temas, como la influencia que ha tenido en su crecimiento Julen Lopetegui. "Tuve dos o tres entrenadores que me marcaron en mi carrera y que tuve la confianza que ahora tengo con el actual. Almeyda y Rudi García. Julen me ayuda a crecer como futbolista, supo llevarme y hacerme entender muchas cosas. Lo valoro mucho".



Igualmente, explicó que en Sevilla se han dado todas las circunstancias para que pueda ofrecer su mejor versión: "Fue un conjunto de cosas que me hizo sentir feliz. Lo estoy demostrando dentro y fuera del campo y eso hace que el rendimiento de un jugador sea totalmente diferente. Desde que llegué me brindaron una enorme confianza y eso hace que hoy esté en el nivel que estoy. Trabajo cada día para mantenerme ahí".

Sobre los objetivos nervionenses, destacó la ambición del club, lo que cree que se contagia a los futbolistas: "Es un club que siempre quiere pelear por cosas grandes y la gente se lo transmite así. Para un jugador es bueno sentir esa presión. Siempre estamos ahí peleando".