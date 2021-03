Sergio Ramos: "Moriré siendo del Sevilla F.C."

Sergio Ramos nunca ha escondido su sentimiento sevillista y este jueves lo ha vuelto a exteriorizar con claridad. Ha sido en una charla distendida con el conocido streamer y narrador de eSports, en la que ha hablado de su pasado en Nervión y de la polémica de su salida, que nunca ha dejado de colear a pesar del paso de los años.

"Soy del Sevilla y moriré siendo del Sevilla", aseguró con contudencia el camero, que adelantó que en la segunda parte del documental sobre su vida que este jueves ha presentado Amazon se cuentan detalles sobre su adiós al Sevilla el verano de 2005: "En el documental cuento muy bien lo que no conté en su día cuando salí del Sevilla. Era muy joven, no me senté en una rueda de prensa para contarlo. Fue un error dejar contar la historia como no era. En este momento era hora de contarlo y que se sepa la verdad".

el proceso de su fichaje por el Real Madrid. "Uno no se lo espera nunca. Ya se escuchaba que había interés, pero hasta que no te llama Florentino, que llamó a mi padre y a mi hermano y luego a mí. Le dije que me gustaría fichar por el mejor club del mundo. Cualquier niño al que le preguntes te dirá que quiere jugar en el Madrid. La historia marca que el mejor club del mundo es el Madrid. Yo sólo me iría del Sevilla para ir al Madrid", indicó Ramos. Igualmente, relató como fue. "Uno no se lo espera nunca. Ya se escuchaba que había interés, pero hasta que no te llama, que llamó a mi padre y a mi hermano y luego a mí.. Cualquier niño al que le preguntes te dirá que quiere jugar en el Madrid. La historia marca que el mejor club del mundo es el Madrid.", indicó Ramos. En este sentido, admitió que sigue al Sevilla y que le preocupó la eliminación contra el Dortmund: "Me preocupó; el Sevilla es el club que llevo dentro de mi corazón. Soy un gran amante del fútbol y vi también el partido del Barcelona. Pero sentimentalmente me preocupó la eliminación del Sevilla en Champions. No merecieron caer eliminados. Siempre le deseo el mejor de los éxitos".

Además, contó que Caparrós ha sido el entrenador que más le ha marcado. "Siempre da oportunidades a la cantera, aunque el equipo fiche a tres él siempre daba oportunidades a los chavales. Tienes que dar con alguien que lo haga. Joaquín fue el primero que me puso en el mundo para que la gente me viera, sin haberle empatado a nadie. Fichó el Sevilla a Daniel Alves y Joaquín me puso a mí. Encontró la forma de congeniarnos y lo puso a él de interior derecho. Estaré eternamente agradecido a Joaquín por esos primeros años. Después, a Luis Aragonés, a Ancelotti y a Zidane", señaló.