"Mi hermano nos ha metido los derbis en vena".

Si había un sevillista que vivía los derbis de manera especial sobre el terreno de juego ese era el malogrando José Antonio Reyes, de ahí que ahora, de cara al duelo cainita del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, lo haya querido recordar su hermano Jesús.

A Jesús Reyes, como así se llama el hermano de la perla de Utrera, se le enciende la cara cuando habla del utrerano y de su particular emoción a la hora de enfrentarse al Betis. "Mi hermano siempre ha vivido los derbis como una forma increíble y eso nos lo ha metido en vena y eso no hay ya quien nos lo quite", dice Jesús Reyes en declaraciones a Deportes Cuatro.

Un recuerdo en el que Jesús sigue argumentando lo especial que eran para José Antonio esos días previos: "Durante toda la semana del partido era una locura. Eran unas ganas y motivación de que llegara el partido.... y se le daba muy bien".

Al margen de los Sevilla FC-Betis, Jesús también se ha referido a lo presente que tiene siempre a su hermano cada día. "Cuando llego al estadio y lo veo grande digo está con nosotros siempre. Tanto él como Antonio Puerta van a estar siempre con empujando".