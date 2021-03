Diego Carlos, sus ganas de derbi, la "calidad" de Koundé y el interés de la Premier

Es la gran duda de Lopetegui. Ante el Borussia Dortmund, Diego Carlos notó un pinchazo en la parte posterior del muslo y se tiró sobre el césped con gesto torcido. Todo apuntaba a su sustitución, pero el brasileño aguantó hasta completar una cita crucial, con el riesgo de perderse el derbi de este domingo.

El central no se ha entrenado con el grupo durante la semana por dichas molestias, pero en su mente, como en la de todos los sevillistas, sólo está el duelo cainita, el escenario ideal para recuperar la buena senda, si bien advierte del buen momento del Betis. "Es un derbi con dos muy buenos rivales. Necesitamos resultados positivos lo antes posible después de nuestra reciente racha negativa. Todos estamos entusiasmados y promete ser un gran partido contra un equipo fantástico", aseguraba Diego Carlos esta semana, en declaraciones ahora difundidas por CBS Sports.

Por otro lado, el de Barra Bonita se refirió a su habitual compañero en el eje de la zaga sevillista, Jules Koundé, al que ve con condiciones de sobra para jugar en alguno de los poderosos clubes que llaman a su puerta, destacando al mismo tiempo su buena conexión con el francés. "Tiene la calidad necesaria para jugar en los grandes equipos europeos. Es joven y aún puede mejorar con el tiempo. Tiene calidad, es fuerte y también busca atacar. Tenemos una buena relación dentro y fuera de la cancha, nos comunicamos bien", señaló al respecto.

Pero al igual que sucede con el galo, Diego Carlos también figura en las quinielas de poderosos clubes del Viejo Continente, revelándose días atrás que ha recibido el interés concreto de dos conjuntos ingleses, algo que no le descentra. "No he hablado con nadie en la Premier League. Lo veo en la televisión, pero pienso más en la Liga, donde estoy jugando", afirmó, puntualizando cuál es su gran objetivo en el plano personal, tras no haber podido debutar en la única ocasión en la que fue convocado por la selección de su país: "Uno de mis sueños siempre ha sido jugar para Brasil y vestir su camiseta algún día".

Por otro lado, Diego Carlos también se refirió a la sorpresa del Oporto, en cuya cantera dio sus primeros pasos en Europa, al eliminar a la Juventus en los octavos de la Champions, destacando en especial el papel de su técnico, Sergio Conceiçao. "Es un gran entrenador. Espectacular como entrenador y como persona. Realmente me transmitió muchos conocimientos. Me gustó mucho trabajar con él y su forma de entrenar. Lo felicito y le estoy agradecido por nuestro tiempo juntos", sentenció.