Pallotta sigue obsesionado con Monchi: "Fue mi gran error"

Monchi, el día de su presentación con la AS Roma. AS Roma

"No podría estar más feliz por la llegada a la AS Roma de un dirigente reconocido como una de las mejores mentes del fútbol", decía el presidente del club italiano, James Pallotta, el 24 de abril de 2017, cuando presentaba a Monchi como nuevo director deportivo. "Quisiera agradecer al presidente James Pallotta y a todos los dirigentes de la AS Roma por haberme dado esta oportunidad", comentaba, en su caso, el isleño. Había buena química entre ambos, pero la misma no duraría mucho. El gaditano no llegaría a cumplir el contrato firmado y, para suerte de sus aficionados, terminó regresando al Sevilla FC.

No era ningún secreto que Monchi no salió de la mejor manera, que existía malestar, no ha trascendido por qué, entre las partes. Y el expropietario de la entidad transalpina lo ha dejado patente en una conversación con aficionados 'giallorossi' a través de las redes sociales. "Confiar plenamente en Monchi fue la verdadera culpa de Pallotta", escribió un hincha, a lo que éste respondió: "Estoy de acuerdo".

Para rematar, le cuestionaron sobre quién es mejor director deportivo, si Monchi o Petrachi, y Pallota no dudó: "Petrachi". Desde, tiene toda la pinta de que la cosa entre ambos no acabó muy bien...