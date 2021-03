El Sevilla Femenino, ante un Logroño que se le resiste

El Sevilla FC Femenino recibe este domingo al EDF Logroño, actual penúltimo clasificado de la tabla. Las de Cristian Toro llegan a esta cita con optimismo tras el buen papel realizado en Valencia y con la idea de encontrarse de nuevo en casa, donde en este 2021 siempre ha sumado, pero nunca con el máximo botín en los tres partidos disputados desde que se estrenó el nuevo año. Enfrente estará un rival que, pese a encontrarse en la zona de la quema, ha sabido competir recientemente en campos complicados como el referido Antonio Puchades, en el que cayó por la mínima (3-2), viniendo de lograr un punto además ante el Madrid CFF en su feudo (2-2), algo que deja bien a las claras que las de Moncayo no han dicho su última palabra y más ante un conjunto sevillista con el que sus resultados no son ni mucho menos desfavorables.

No está resultando el conjunto riojano un rival propicio para las nervionenses. Al empate a cero del encuentro de la primera vuelta en el Municipal de Las Gaunas, choque en el cual las visitantes se mostraron superiores pero no lograron perforar las redes de la portería defendida por la exsevillista Pamela Tajonar, hay que sumarle que las 'vinotinto' han puntuado en sus dos visitas a la ciudad deportiva. Así, en su estreno en 2018, concretamente en el mes de octubre, fueron capaces de remontar un 2-0 inicial para llevarse el triunfo (3-4) y la pasada campaña sumaron un punto que en la plantilla sevillista supo a poco (1-1). Por tanto, el duelo reúne todos los condicionantes para no relajarse e intentar cambiar la dinámica en los enfrentamientos ante un rival que vendrá con ganas.

Como es habitual, Cristian Toro atendió a los medios oficiales en la previa del encuentro, comentando en primer lugar la semana de trabajo que ha tenido su equipo: "Después de la victoria en Valencia hemos tenido una buena semana de trabajo, positiva porque vamos recuperando a gente con más sesiones de entrenamiento y cuidando a otras que quizás están un poco más tocadas. Tenemos la ilusión de volver a jugar en casa, de luchar para seguir creciendo, manteniéndonos y mejorando cada día. Es un partido muy difícil porque el rival se juega la vida, estando nosotros en la misma situación hace no mucho, por lo que sabemos que da un plus de correr, de trabajar, de esforzarse, de equipo€ es muy importante que estemos con la misma intensidad y concentración con la que jugamos todos los partidos e igualarlas a ellas en esos aspectos para decidir bien en los momentos del juego". También quiso destacar el argentino el nivel físico de las suyas: "El equipo físicamente está bien, está fuerte, trabaja muy bien. David controla las cargas y cuidados que necesitas, todos están pendientes de esos cuidados, descansos y alimentación. Transmitimos que estamos bien físicamente cuando estamos convencidas de lo que hacemos, cuando trabajamos por el equipo y cuando esa convicción se transmite en cada balón. Lo importante es esa convicción con la que entremos, ya que cada partido transmitimos mucho cuando estamos muy metidas, conectadas y concentradas".

Más allá del deseo de conseguir el primer triunfo como local en este 2021, el entrenador del primer equipo femenino aboga por mantener la competitividad que es lleve a ese resultado positivo: "A diferencia del año pasado, que costaba mucho ganar fuera, este año estamos sacando más puntos como visitante que de local. En 2021 tuvimos tres empates, seguramente alguno supo a menos que otro, queremos competir en todos los partidos, sea donde sea y contra el rival que sea. Lo que importa es que sigamos en línea ascendente y que las circunstancias del rival no hagan que ellas vayan más convencidas que nosotros". En este sentido y para finalizar, se refirió de forma algo más extensa a las claves del conjunto de Moncayo, un equipo que tiene sus argumentos: "El Logroño es un equipo que, partiendo de la base que es un rival que al Sevilla le cuesta, tiene experiencia, jerarquía, velocidad en todas las líneas... es un equipo fuerte y que también funciona a balón parado. Lo que me importa es lo que haga el equipo sabiendo qué rival vamos a tener, porque viendo las circunstancias de la clasificación y pensando en que un partido es de una manera y otro de otra nos equivocaríamos totalmente, eso es para la gente de fuera. Yo sé lo que cuesta ganar cada partido, ellas vienen de perder 3-2 ante el Valencia sabiendo el campo que es y lo difícil que es, viene de empatar contra el Madrid CFF haciendo un buen futbol y sabiendo las jugadoras que tiene ese rival. Lo importante como digo es lo que hagamos nosotros y cómo estemos nosotros, partiendo de la igualdad de entrar convencidas y concentradas al partido y decidir los momentos que a nosotros nos favorezcan".

Con respecto a la lista de convocadas, cabe destacar que vuelven a ser 20 las futbolistas citadas por el técnico argentino. Toro introduce algunos cambios con respecto al último desplazamiento y es que, con la única baja de Bores observando la última citación, recupera a futbolistas como Ana Franco o Zenatha Coleman, además de Luca Deza, que también regresa a la lista. Así, contando también con el detalle de que la guardameta Noelia Ramos cuenta ya con un centenar de encuentros en la máxima competición nacional, mañana han sido requeridas las siguientes jugadoras: Noelia Ramos, Lucía, Luca, Nagore Calderón, Carla, Pina, Raquel Pinel, Virgy, Payne, Aivi, Amparito, Karlernäs, Coleman, Toro, Maite, Sara Serrat, Ana Franco, Almudena, Teresa e Inma.

El partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada de la Primera Iberdrola dará comienzo este domingo desde las 16:15 horas en el Estadio Jesús Navas con el beneplácito de la colegiada madrileña Elena Contreras Patiño. Podrán seguirse las evoluciones de las entrenadas por Cristian Toro desde Sevilla FC Radio (siendo la primera mitad de forma íntegra y la segunda con conexiones con el duelo del Sevilla Atlético ante el Lorca), además de tener de nuevo a las cámaras de GOL en directo desde el propio campo principal de la ciudad deportiva.