La duda de Ocampos y las soluciones de Lopetegui.

Julen Lopetegui ofrecerá hoy su lista de convocados para el derbi de esta noche. Todo hace indicar que en la misma estará Lucas Ocampos, aunque ayer no se ejercitó con sus compañeros, y que no será hasta la hora de dar el once inicial cuando el técnico despeje la duda sobre el argentino, porque cómo él mismo dijo en la rueda de prensa de ayer, "cada hora cuenta".

Ocampos viene arrastrando molestias y cómo también él mismo reconoció tras la eliminación en Dortmund va "mejorando día a día de la lesión", aunque no se ha marchado del todo: "Hay momentos que me duele y otros que no". Sea como fuere, Lopetegui sabe que si Ocampos le da el OK, el argentino será de la partida ante el Betis aunque también cabe la posibilidad de que fuerce al jugador, pues la próxima semana también hay dos partidos de Liga.

En este caso, el preparador nervionense tiene varios candidatos para suplir al argentino en esa posición de extremo izquierdo. En los tres partidos ligueros que Ocampos se perdió por su lesión Lopetegui utilizó en esa demarcación a Munir en una ocasión (Osasuna) y al 'Papu' Gómez en dos (Huesca y Barcelona). Ambos son los candidatos que cuentan con mayores opciones de ser titulares si no llegara el ex del Marsella, aunque quizás Munir parta con ventaja por ese punto de experiencia en los derbis.

Otra opción podría ser la de trasladar a la banda izquierda a En-Nesyri y así jugar en punta con Luuk de Jong, variante que ha usado en algún partido de inicio y en tramos finales. Con menos opciones está la carta de Franco Vázquez. El argentino sabe lo que es jugar y marcar en un derbi pero su rol en el equipo es prácticamente residual y no parece que sea su momento, esperará en el banquillo.