Kanouté se moja: "Como sevillista digo que ganaremos al Betis 2-0 ó 2-1".

El exsevillista Frédéric Kanouté sigue atento a la actualidad del Sevilla FC, de ahí que no haya dudado en pronunciarse en relacióna El Gran Derbi que los de Julen Lopetegui disputarán este domingo a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Betis.

El internacional malí, en declaraciones para TuttoMercatoWeb, ha mostrado su visión sobre el duelo cainita, en particular, así como del Sevilla FC de Lopetegui en general: "Para mí este es el partido más especial del mundo. En mi carrera he jugado numerosos derbis, en diferentes países, pero el de Sevilla realmente no tiene comparación", comienza diciendo el también ex de Olympique de Lyon, West Ham, Tottenham y Pekín Guoan: "La gente de Sevilla está loca por el fútbol, ??tengo muy buenos recuerdos de este partido durante los muchos años que pasé en blanquirrojo".

Junto a ello, Kanouté también se ha referido a las similitudes entre el Sevilla FC de Lopetegui y el que le tocó a vivir a él, especialmente a ese Sevilla FC de los títulos, en manos de Juande Ramos: "Sí, este Sevilla también recuerda algo al mío (2005-2012). Primero porque todavía está Jesús Navas y luego también por el gran espíritu de competición que tiene el equipo en su interior. El Sevilla se las arregla para mantener esta mentalidad ganadora a lo largo de los años y estoy convencido de que esta noche luchará hasta el final para volver a ganar al Betis".

Por último, el exdelantero se atrevió a dar una predicción: "Un derbi se vive y se prepara de forma diferente a cualquier otro partido, las presiones empiezan ya 15 días antes y nunca es fácil leer con antelación qué tipo de partido será. Como sevillista, sin embargo, digo 2-0 o 2-1 para nosotros. Yo también estaré esta noche en el campo con el corazón".