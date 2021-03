La dedicatoria de Navas: "Va por nuestra gente".

Jesús Navas se vistió de asistente en el derbi ante el Betis para poner un balón largo a En-Nesyri a la espalda de la defensa verdiblanca que provocó las dudas de Joel, saliendo a cubrir al delantero marroquí que finalmente marcaba casi sin ángulo un gol que a la postre significó el triunfo nervionense.

Así, a la finalización del choque el capitán sevillista no podía estar más contento y no dudó en dedicar el triunfo: "Ha sido un partido muy disputado, el equipo ha trabajado siempre bien aunque los resultados no nos acompañaban y ha sido una gran victoria. Nos merecíamos una victoria así. Por nosotros, por nuestra gente, va por la afición la victoria".

De hecho, el palaciego nunca ha dejado de creer en el equipo. "Teníamos que insistir, el equipo trabajaba bien, también juntos en defensa y teniendo nuestras ocasiones", reconocía en SFC Radio para posteriormente dejar claro que sólo piensa en el Elche: "Tenemos otro partido muy importante, hay que disfrutar de esta victoria y pensar ya en el siguiente"