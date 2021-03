La emoción de Bryan Gil al conocer la llamada de la 'Roja'

Ese momento en el que te dicen que vas con tu selección absoluta ?@SeFutbol?. Grande ?@11BryanGil? ?????? pic.twitter.com/yzeIkp4cgY — SD Eibar (@SDEibar) March 15, 2021

No está pudiendo ser más productiva. Aunque el conjunto armero no anda bien, el barbateño acumula elogios casi en cada partido y su gran rendimiento individual,incluidas, le han valido para dar, siendo una de las grandes novedades en la lista de Luis Enrique. La proyección del extremo zurdo es meteórica., y ahora recibe el premio de la llamada de la 'Roja', sacrificando de ese modo su presencia en la primera fase del Europeo sub 21.Sin duda, pese a su gran campaña, no era algo que estuviese en las quinielas. Ni siquiera se lo esperaba el propio Bryan Gil, al que, al que incluso se le intuyen unas lágrimas.Con, este premio, sin duda, debe acelerar los planes de Sevilla FC con su joven perla , con la que ya tiene un acuerdo perfilado para su renovación, tal y como informó ED, con unAdemás, la idea no es otra que regrese una vez finalizada su cesión para trabajar a las órdenes de Lopetegui con el objetivo de