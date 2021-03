Lopetegui, sobre Bryan Gil, el descanso de Navas y el 'maratón' de Koundé

En un cargado calendario de encuentros, con el desgaste físico y mental de las eliminaciones en la Copa del Rey y la Champions de por medio, el Sevilla FC ve acercarse como agua de mayo el parón liguero de finales de mes, si bien antes aún deberá disputar dos nuevos compromisos en cuatro días ante Elche y Valladolid.

Tras la cita en Zorrilla llegarán dos semanas sin partidos, pero no todos los jugadores nervionenses podrán descansar, pues muchos de ellos se irán con sus selecciones. Es el caso, por ejemplo, de Jules Koundé, que afrontará tres citas muy importantes con la sub 21 de Francia en la primera fase de un Europeo que ha sido dividido en dos partes por mor de la pandemia.

Lopetegui, ante esta situación, asume y calla, sin querer elevar a queja el evidente malestar de los clubes que ceden a sus jugadores. "Al final es lo que hay. Las selecciones tienen su derecho a convocarlos y nosotros nos tenemos que adaptar, no puedo decir más al respecto. La carga de partidos es la que es y sólo podemos cruzar los dedos para que los jugadores que se vayan vuelvan en las mejores condiciones, poco más puedo decir porque no está en nuestra mano", señaló el vasco al respecto en rueda de prensa.

Además de Koundé, ya han sido citados también por sus selecciones Gudelj o De Jong, pero no así Jesús Navas, hasta hace bien poco un fijo para Lopetegui en la 'Roja'. Sin duda, el físico del palaciego agradecerá este descanso, pero Lopetegui quiso dejar claro que su ausencia de la selección no ha sido una cuestión consensuada entre el Sevilla FC y la Federación para evitar que Navas recaiga de sus molestias: "No forma parte de mi responsabilidad esa toma de decisiones, corresponde al seleccionador en base a sus propios argumentos, en eso no me meto para nada, faltaría más".

Quien sí podría estrenarse con la absoluta es otro sevillista, Bryan Gil, que a buen seguro la próxima campaña tendrá sitio en Nervión tras su gran rendimiento como cedido en el Eibar, pero tampoco quiso extenderse en sus elogios al barbateño un técnico nervionense que sólo piensa en el Elche. "Evidentemente estoy contento por él, de que haya sido llamado por la selección, pero poco más puedo decir. Ahora mismo pertenece a otro equipo y nosotros tenemos mañana un partido muy importante", sentenció.