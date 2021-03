Otávio, convencido: 3 kilos netos/año hasta 2025

El brasileño Otávio es uno de esos jugadores destacados que acaba contrato y que no tiene intención de renovar con su actual equipo, el Oporto. Toda una 'perita en dulce' en este fútbol pospandémico en el que las arcas de los clubes están bastante mermadas por las consecuencias económicas que ha traído consigo el covid-19.

El Sevilla FC, lógicamente, es uno de esos equipos que le ha echado el ojo al centrocampista ofensivo brasileño, siendo el Milan uno de los principales competidores con los que se ha topado Monchi desde el mismo momento en el que se iniciaron los contactos.

Tras una primera oferta lombarda que no contentó al futbolista, desde Italia, ahora, informan que el todavía futbolista del Oporto le habría dado prácticamente el 'sí, quiero' al conjunto 'rossonero' a cambio de un contrato hasta junio de 2025 a razón de tres millones de euros netos por temporada. Ésta, por tanto habría sido la fórmula con la que el Milan habría sido capaz de adelantarse al Sevilla FC en la negociación, no llegando Monchi a dichas cantidades.

Thauvin, el otro objetivo del Milan

Cabe recordar que otro futbolista con el que Sevilla FC y Milan competían por hacerse con sus servicios es el francés Florian Thauvin, cuya situación deportiva ha cambiado con la llegada de Sampaoli al Marsella, lo que podría hacerle replantearse su futuro. Su intención inicial era la de salir libre.

"Todavía no sé si me iré. En las últimas semanas ha habido cosas más importantes que gestionar dentro del club y ha habido muchos cambios. En cuanto a mi futuro, no tengo ni idea en este momento, pero una cosa es cierta: que siempre he tenido una gran conexión con Pablo Longoria y con mi séquito. Veremos qué pasa. Pablo y mi séquito se conocieron en diciembre. No llegamos a un acuerdo, pero las discusiones nunca se cerraron. Sabía que me iba a complicar la lesión. Pero un futbolista al final de su contrato también se hace muchas preguntas. Quiero dar lo mejor de mí hasta el final de la temporada. Y desde el momento en que se establezca una nueva dirección, ¿por qué no renovar?", ha llegado a decir recientemente Thauvin en rueda de prensa.