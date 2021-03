Monchi: "Hay proyecto para acercarnos a Atlético, Madrid y Barça"

Entre todos los puestos de la tabla no dista la misma diferencia. La que separa al tercero del cuarto es mucho más grande que la que hay entre el sexto y el séptimo, por ejemplo. Y no se trata de una mera cuestión de puntaje. Es que Atlético, Madrid y Barça juegan prácticamente en otra liga, en una independiente, en la que trata de entrar, poco a poco, pasito a pasito, el Sevilla FC.

En ése el gran reto que tiene por delante el club nervionense y así lo ha reconocido Monchi, en unas declaraciones recogidas por The Times of India. "El Sevilla FC está intentando consolidar el proyecto. No de momento, pero sí para estar en un futuro lo más cerca posible de Real Madrid, GC Barcelona y Atlético de Madrid. Para estar en ese lugar, debemos jugar la Liga de Campeones, pues no sólo ayudará a generar ingresos, sino también a tener un equipo competitivo", ha dicho el de San Fernando.

Monchi, además, habló de Messi: "Creo que Messi es muy importante para el campeonato español. Espero que LaLiga pueda seguir siendo la más competitiva e interesante. Pero no estoy seguro al cien por cien de que Messi se vaya a quedar en el Barcelona. Quizá lleguen a un acuerdo. No obstante, LaLiga podría seguir siendo interesante pese a no tener grandes nombres, porque es una buena liga. ¿Las crisis de los grandes? No es fácil estar en la cima siempre. Obviamente, la pandemia es un factor. No es fácil gestionar un club en estos momentos".