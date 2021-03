Rajada de Lopetegui por el horario del Valladolid-Sevilla FC: "Es un daño gratuito"

Julen Lopetegui, que se mostraba contento por el triunfo conseguido ante el Elche, no dudó en aprovechar la oportunidad para mostrar su enfado por los horarios decretados por LaLiga para en encuentro de la próxima jornada que medirá a su equipo con el Valladolid el sábado a las 21:00 horas, apenas 72 horas después del celebrado ante los ilicitanos. Para el técnico sevillista, se hace un "daño gratuito" a su equipo.

"Creo que es el momento de decir algo que no sea políticamente correcto. Nadie me ha explicado por qué no nos ponen el partido el domingo, es un daño gratuito al Sevilla. Lo hemos pedido reiteradamente, nos han dado largas. Es una opinión personal. No es justo que vayamos a jugar en menos de 72 horas otra vez y eso depende de la Liga y no me van a convencer porque no hay ningun argumento. Podíamos jugar el domingo. Es algo que no llego a entender. Es un daño gratuito al Sevilla y al Sevillismo. Cuando no hay alternativas, lo entiendes, pero no es el caso. Sinceramente nos merecemos 24 horas más de descanso. Ha habido muchas excusas burdas. Al Valladolid no le perjudicamos. Tenemos al equipo lleno de lesionados, muchos jugadores al límite. Yo no quiero que me beneficien, pero perjudica a la salud de los futbolistas", decía el técnico al respecto en sala de prensa.

En cuanto al encuentro ante el Elche, Lopetegui admitía que había sido un choque "para picar piedra". "El equipo ha insistido. Estamos contentos por conseguir los tres puntos ante un rival que hace diez días nos ganó bien. Veníamos con tarjetas, lesioandos, jugadores al límite. Venimos compitiendo unos 11 partidos más que el resto de equipos desde septiembre. La segunda parte ha sido diferente. Hemos merecido cerrar el partido mucho antes. Pero la falta de energía nos ha pesado".

Al mismo tiempo, se ha mostrado feliz por el gol del Mudo, con el que reconoce que no está siendo "justo". "Te aseguro que le tengo mucho cariño, es un jugador especial, porque es un jugador que ha entrenado siempre con una sonrisa. El no ha dejado de trabajar, siempre ha estado perparado, ojalá sea un partido para que nos pueda echar una mano en adelante. Su entrenador no ha sido todo lo justo con él que se merecía, pero él no ha dejado de trabajar. Es un jugador excelente. Me alegro especialmente por él".