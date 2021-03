Cómo ha afectado económicamente al Sevilla FC la pandemia y sus posibles consecuencias

"La pandemia no sólo está siendo enormemente problemática. Yo diría que está siendo terrible. No poder ir a trabajar. Estar encerrado en casa, pendiente de la cifra de muertes y de afectados que no para de crecer. Nunca hemos vivido esto. Hemos perdido dos años de nuestra vida. Dos Domingos de Ramos sin cofradía. Dos abriles sin Feria. Ha sido muy triste", recuerda José Castro, un año después de la aplicación del Estado de Alarma en España. El presidente del Sevilla FC ha explicado cómo ha afectado económicamente al club el coronavirus, las posibles consecuencias y un partido que sirvió para "endulzar" ese trágico momento y a su juicio ya es el logro más importante de la historia de la entidad.

"Esto del coronavirus llegó para quedarse, parece que las soluciones están puestas y hay que tener un poco de paciencia y confiar en que pronto volveremos a la normalidad que queremos todos. Creo que desde el Sevilla FC hemos hecho mucho por la sociedad y por lo más importante de la sociedad para nosotros, que son nuestros aficionados", ha considero José Castro en una entrevista en el programa 'A Balón Parado', de SFCTV en la que rescató un día mágico en ese 2020 para olvidar.

"En un año tan duro y tan terrible, hemos sido capaces de generar la enorme ilusión de ganar un título. Endulzar a los sevillistas esos meses de julio y agosto, con esa épica fase final en Colonia eliminando a colosos, creo que ha sido la mejor terapia que podíamos darle a nuestra afición. Pasará la pandemia y este virus, pero se recordará este año tan duro porque el Sevilla FC volvió a ganar un título europeo, ¡algo que es tan difícil!", ha destacado. "Vamos a salir de esto con ajustes económicos que ya había que hacer", ha explicado el presidente, dejando caer que este verano habrá que hacer la gran venta que no se hizo hace un año para paliar una crisis económica a nivel global que, resalta, el Sevilla FC ha sabido capear más bien que mal.

"La clave es que hay un proyecto planteado y muy bien trabajado. Es difícil que estos cimientos se puedan ver afectados pase lo que pase. Se ha notado. No hemos contado con nuestro público y no hemos tenido ingresos por abonados. La economía de los transcursos de los partidos... Afecta, pero hemos tenido claro el camino, hemos trabajado mucho para mantener la eficacia y que los problemas de la pandemia fuesen lo menos graves posible. A eso se añade el impulso que esta plantilla ha tenido en LaLiga para conseguir el objetivo de clasificarse para la Champions y para ganar un título europeo ante equipos que nos cuadriplicaban el presupuesto".

La hoja de ruta es ambiciosa. En el crecimiento deportivo y en el de infrestructuras. "Sin que se debilite el primer equipo", Castro promete "impulsar nuevas obras en la ciudad deportiva y continuar mejorando el estadio". La clave, para poder seguir diciendo que la crisis no le ha afectado al Sevilla FC es conservar esa cuarta plaza (tiene ya nueve puntos de colchón): "Tiene mucha importancia jugar la Champions, porque ese tiene que ser nuestro campamento base, porque jugar tres temporadas seguidas la competición más importante del mundo tendría mucha importancia en lo económico y en lo deportivo".

"La pandemia nos ha afectado como a todas las grandes empresas. Pero nuestro trabajo desde hace años ha sido tan bueno y tan exhaustivo, que hemos sido capaces, incluso, de generar beneficios en el año de la pandemia. Algo digno de estudiar. Lo hemos conseguido entre todos desde la directiva y con logros deportivos del equipo. Y lo hicimos sin vender en verano, que es algo que hemos hecho otros años. Eso hace ver nuestra estrategia de empresa, somos un club saneado y lo hemos demostrado un año muy difícil y con muchos menos ingresos. No nos sentimos obligados a vender. Llevamos tres ventanas sin vender y siendo de los que más compramos", ha presumido.

"Colonia: la más importante de la historia"

Para Castro, no hay nada que haya vivido este Sevilla FC más grande que la final de la Sexta. "Después de tantos años hablando de la copa de Eindhoven como la más importante, por lo que supuso para este club después de tantos años sin ganar un título, ahora tengo que cambiar. Y tengo que cambiar por lo simbólica que ha sido esta Europa League de Colonia en un año tan duro. Era la copa de la ilusión después de todo el sufrimiento. Recibimos felicitaciones y apoyo de todo el país. Fue una alegría para nuestros sevillistas y para todo el país en un momento en el que los nervios estaban a flor de piel en toda España", ha rememorado el mandamás nervionense, que intuía el triunfo.



"Hay cosas que no son matemáticas, pero que se ven, se sienten, se palpan... Esa camaradería, ese buen ambiente en el hotel de Colonia entre jugadores, técnicos, directivos.... Se respiraba unas ganas y una ilusión que se hacía difícil pensar en que no tocásemos metal. Tocar metal y conseguir algo grande es posible gracias al trabajo de estas dos décadas y eso se respiraba allí. Era difícil que ese objetivo no se consiguiera. ¡Y mira que era difícil conseguirlo! No he vuelto a ver esa final. La viví tan intensamente cada segundo que no necesito verla para recordarla".