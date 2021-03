Deschamps justifica por qué no convoca a Koundé, pero le abre la puerta para la Eurocopa

Jugadores como Kévin Gameiro o el ahora bien considerado Clément Lenglet tuvieron que marcharse del Sevilla FC para llamar la atención del seleccionador francés, Didier Deschamps. A otros, como Wissan ben Yedder o Steven Nzonzi también les costó muchísimo vestir la 'Bleu', pero, cuando lo lograron, se convirtieron en habituales. La pregunta que podría plantearse Jules Koundé es si, entonces, tiene que dejarse llevar por los cantos de sirena de la Premier League para, de una vez por todas, ser convocado con la absoluta de Francia.

Que Koundé no esté en la lista que este jueves ha ofrecido Deschamps no ha sido una sorpresa, ya que días atrás se conoció la convocatoria de la sub 21 gala y el central del Sevilla FC estaba en ella. Eso, sin embargo, no ha librado al técnico francés de dar explicaciones acerca de los motivos por los que no tira de un futbolista al que todos ven a día de hoy como uno de los mejores del mundo en su puesto. En su argumentación, el seleccionador ha dado esperanzas al nervionense de cara a estar entre los 23 elegidos para la Eurocopa de este verano.

"Para aclarar las cosas, hablo muy a menudo con Sylvain Ripoll (entrenador de los sub 21). Tomé la decisión de dejarle todos los jugadores de la categoría disponibles para esta fase. Seguiremos a todos esos jugadores. No está decidido nada. Todavía faltan dos meses para que haga la lista de la Eurocopa y será a finales de mayo donde la selección absoluta volverá a tener la máxima prioridad en las decisiones", afirmó el técnico francés este jueves en rueda de prensa sobre Koundé y Eduardo Camavinga, principalmente, pero también sobre otros jóvenes talentos como Houssem Aouar o Boubacar Kamara.

Es decir, Deschamps aseguró que jugadores como el sevillista Koundé no figuran en esta lista porque es momento de dar preferencia a la sub 21, que se juega el Europeo de la categoría, pero que tras esa competición sí pueden ser convocados con la absoluta. Toca esperar, de momento. Y peor aún que el jugador nervionense lo llevan muchos aficionados, que no entienden que Koundé no esté por delante de los centrales convocados, que no pasan precisamente por su mejor momento.

Estos son los jugadores que cierran el paso a día de hoy a Koundé en la selección absoluta de Francia y sus posibles competidores de cara a estar en la Eurocopa del próximo verano.