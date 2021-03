José Castro, las aspiraciones del club, las ventas de Koundé y En-Nesyri y la renovación de Navas

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha analizado en los medios oficiales el momento actual del Sevilla, ha repasado la actualidad del equipo y valorado la situación de varios nombres propios.

Castro, que intenta no salirse del discurso oficial, ha advertido que, pese a los últimos resultados, el equipo "no ha conseguid nada", pero no renuncia a soñar. "Ha sido una semana importante, lo que ocurre es que queda mucho. Pienso las palabras que dice nuestro entrenador, que no hemos conseguido nada y pienso que es verdad. La próxima curva es Valladolid, y la siguiente será otro. Cuando se consiguen las cosas es en mayo. Y hasta el final hay que pelear. Ahora hay que ser ambiciosos, para partiendo de la base de conseguir la plaza para la Champions, por qué no vamos a soñar. No podemos mirar ni para abajo ni para arriba, sólo podemos seguir la curva del siguiente partido", apuntaba en A Balón Parado.

En cuanto a los nombres propios, Castro confirmaba que el Sevilla rechazó ofertas importantes el pasado enero por Koundé y En-Nesyri, alegando que su club no está obligado a vender. "Esta ventana de invierno no era la ventana para vender a ningín jugador porque queríamos hacer una gran temporada. Hemos llegado a la semifinal de Copa, hemos llegado a octavos de la Champions. Hubo ofertas. No era el momento de vender. No vamos a cambiar nuestra forma de proceder ni actuar cuando nos ha ido bien. Cuando entendemos que tenemos que vender a un jugador no nos va a temblar el pulso, pero podemos permitirnos a decir no a ventas determinadas cuando tenemos la ilusión de hacer disfrutar a los nuestros con el mejor equipo posible. El Sevilla no está obligado a vender, no se siente obligado a vender, no hemos vendido en diciembre, ni en verano, ni en la anterior ventana. Hemos sido el que más ha comprado y hemos sido el que más esfuerzo ha hecho en la última venta. Eso es ambición, que te permite hacer un equipo mejor. Esto no quiere decir que no vayamos a vender, pero no estamos obligados a vender".

Del mismo modo, acerca de la renovación de Navas, el mandatario sevillista tranquilizó a los aficionados, pese a que el acuerdo con el de Los Palacios para su renovación todavía no se ha cerrado. "Que todo el mundo esté tranquilo. Navas es patrimonio del club. Todos los jugadores están muy metidos, pero Navas es distinito. Navas es parte del club, tiene la ciudad deportiva a su nombre porque es parte de nosotros. Creo que todo el mundo puede estar tranquilo porque es de los nuestros".

Como también considera uno más de los sevillistas al técnico, Julen Lopetegui, del que aseguró que hay que "sentirse orgulloso". "Solo tengo palabras buenas del entrenador. Es supertrabajador, es extraordinario, un gran estratega, es uno de los mejores entrenadores de Europa y puedo decir que del mundo, tenemos que estar orgullosos de poder disfrutar de un entrenador como Julen, que además de todo lo bueno que tiene, puede sentir y pensar en sevillista. Con independencia de que pueda ser un tipo raro, como vasco que es, pero tenemos que estar orgullosos. Le hemos hecho un contrato mayor porque creemos que es un entrenador de futuro para seguir consiguiendo cosas importantes que es nuestro objetivo número uno. Líder del vestuario y estratega. Tenemos que estar orgullosos de tener un Julen en nuestra entidad. Llegó a un club en el que somos igual o más exigentes que él. Cuando el aceite se junta con las espinacas, salen unas grandes espinaca".

Por último, Castro se ha referido tanto a Monchi, del que volvió a asegurar que ha sido "su mejor fichaje", como a Del Nido Carrasco, con los que forma un triunvirato de sevillismo que pelea "por y para el club". "No sé si somos distintos a los demás, pero los tres estamos muy pendientes de la plantilla y los tres estamos en todas, en las duras y en las maduras. Tenemos una buena relación que se basa en lo que consideramos que es mejor para la entidad. Es necesario para ir todos en la misma dirección. Si todos remamos en la misma dirección... Hay que ser consecuentes y trabajar por y para el club".