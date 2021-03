El monitorizado Barkok elogia al Sevilla FC: "Por supuesto que es un honor"

El Sevilla FC fichó al Papu Gómez en el pasado mercado invernal ante los problemas en la zona de creación tras la salida de Éver Banega, una demarcación que sigue siendo una de las prioridades para reforzar en la próxima ventana, para lo cual, son varios los futbolistas que sigue Monchi, entre los que se encuentra Aymen Barkok.

En el pasado mes de diciembre, el diario 'Bild' desveló el interés nervionense por este internacional marroquí de 22 años que está siendo uno de los jugadores más destacados de la Bundesliga, un seguimiento al que se refiere el propio protagonista en una entrevista al mismo diario: "Por supuesto que es un honor. El Sevilla ha ganado la Europa League tres veces seguidas".

Pese a sentirse elogiado, el medio ofensivo no se distrae. "No me preocupo por eso. Si sólo miro los rumores, te distraes. No soy de ese tipo. Mi representante se encargará de todo", añade.

Barkok finaliza contrato con el Eintracht de Frankfurt (es compañero del exsevillista André Silva) en 2022. Con un valor de mercado de 3,50 millones de euros según transfermarkt.com, entraría en su último año de contrato. "No ha habido conversaciones", señala en la misma entrevista acerca de su renovación.

Con dos goles y tres asistencias, está siendo uno de los futbolistas más destacados del campeonato teutón, aunque una sanción y unos problemas físicos en la espalda le han impedido jugar con mayor regularidad en las últimas semanas.