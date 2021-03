"En-Nesyri debe costar ahora unos 60 millones"

Tras varias semanas en las que no había salido en el once inicial en LaLiga y su equipo lo había acusado, Youssef En-Nesyri regresó en plan triunfal en Dortmund y su racha continuó en el derbi y el duelo ante el Eibar. Cuatro goles en ocho días le han devuelto a la primera línea nacional e internacional. Y su nombre ha vuelto a ser debatido en una Premier League que sigue muy pendiente del jugador marroquí después de que el West Ham hubiera pujado por él durante el pasado mercado invernal.

Una puja que se quedó muy corta y que no llegó ni a los 40 kilos a partir de los cuales el Sevilla se habría pensado su venta. Algo que, el ex del Tottenham, Coventry o Manchester Utd, y experto en LaLiga, Terry Gibson, ha calificado de un gran error. "Para un delantero de su edad, con los goles que está marcando esta temporada, ahora debe costar más de 50 millones de libras (casi 60 millones de euros)", aseguraba el ex técnico asistente de Irlanda del Norte en el podcast La Liga Weekly de Jon.

"Mi opinión, hasta esta temporada, ha sido que un minuto parece un campeón mundial y al siguiente parece un novato; desgarbado, tropieza con la pelota... Pero, cuando miras sus atributos, ahora es tan bueno de cabeza como cualquiera. No sólo es alto, también tiene esa habilidad atlética para saltar. Parece que disfruta mucho con los desafíos aéreos. Es rápido, es fuerte, tiene una gran actitud, su remate ha mejorado, su primer toque ha mejorado, su movimiento ha mejorado... todas esas cosas que esperas que los jugadores mejoren, las está haciendo", afirma Gibson.

Los poco más de 25 millones de euros que el West Ham ponía encima de la mesa en enero son calderilla de lo que podría valer este verano si, como asegura otro medio británico, Manchester United y Liverpool le están siguiendo muy de cerca y podrían entrar en la puja.

En-Nesyri ya ha marcado 21 goles está temporada, es el segundo máximo anotador de la actual Champions igualado con otros cinco jugadores (Neymar, Mbappé, Morata...) y está en el Top-15 de la clasificación de la Bota de Oro, justo por delante de Immobile e Ibrahimovic. Su nombre está sonando fuerte a nivel mundial y el Sevilla se frota las manos.