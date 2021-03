El origen del vuelo de Jordán: "Está al nivel que pensábamos que daría"

Tras cumplir su encuentro de sanción ante el Elche, por la amarilla vista en el derbi, Joan Jordán regresará al once de Lopetegui este sábado para medirse al Valladolid, en una cita que supone de algún modo un regreso a los orígenes para el centrocampista catalán.

A sus 26 años, el de Regencós disfruta de un momento álgido en su carrera. Autor de 2 goles y 7 asistencias en lo que va de temporada, ha asumido más responsabilidades en Nervión tras la marcha de Banega y su peso en el equipo ha crecido más si cabe, dentro y fuera del campo, como demuestran sus arengas a los compañeros en cada partido en el túnel de vestuarios. Pero para llegar hasta aquí, Jordán tuvo que trabajar duro. Llegó a la cantera del Espanyol en edad juvenil, tras una primera prueba fallida que le llevó a dejar su tierra y probar fortuna en el Poblense mallorquín. Pero como perico, pese a alcanzar el primer equipo, no llegó a convencer del todo, llegándole su gran oportunidad en la élite en el Valladolid de la mano de Braulio Vázquez, por entonces director deportivo del conjunto pucelano y desde 2017 al frente de la misma parcela en Osasuna.

Al hoy responsable de la planificación rojilla le había llamado "muchísimo" la atención desde su etapa en el Espanyol B, pero fue en el cara a cara donde Jordán le sorprendió, fraguándose una relación personal entre ambos que se mantiene a día de hoy. "Es un chico que le gusta mucho el fútbol, discutíamos de táctica, de jugadores... Tengo una relación especial con él, somos muy amigos y que esté a ese nivel me llena de orgullo porque le tengo mucho cariño, y creo que él a mí también. Ha madurado, ha ido dando pasos progresivamente y está a un gran nivel", asegura Vázquez a ED, recalcando la excelente progresión de aquel chico que en la 16/17 llegó a disputar 37 encuentros como blanquivioleta, lo que no fue obstáculo para que el Espanyol lo traspasara al Eibar.

"A nivel jerárquico, en el campo quiere el balón, no se esconde, hace un recorrido tremendo, las distancias recorridas en cada partido a máxima intensidad son tremendas y está al nivel que nosotros estábamos convencidos de que podía llegar. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pero con la mentalidad que tenía€ Eso es lo más importante, porque el talento sin mentalidad no sirve de nada y él tiene las dos cosas", analiza el ex director deportivo pucelano, que también considera clave en la evolución del catalán la figura de Julen Lopetetegui: "Evidentemente, creo que le ha ayudado a crecer, como con muchos otros jugadores que están en el Sevilla".

Atrás quedan sus recuerdos en Zorrilla, cuyo césped volverá a pisar este sábado. Joan Jordán ha adquirido otra dimensión y no son pocos los que lo ven más pronto que tarde en la selección. Su amigo y de algún modo figura clave en su carrera, Brauilo Vázquez, no se moja al respecto, pero insiste: "Yo lo único que puedo decir es que tiene un nivel extraordinario y es un jugador importantísimo en un equipo de Champions".