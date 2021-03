Vaclík: "¿Mi futuro? No sé nada, pero me han dicho que el del Eibar está acordado"

Vaclík dice que no afectará en su rendimiento el hecho de que, seguramente, no vaya a renovar.

Tomas Vaclík (31) empieza a sospechar seriamente que no va a poder cumplir su deseo de seguir vinculado al Sevilla FC, pues siempre declara que tanto él como su familia son tremendamente felices en la capital hispalense.

El cancerbero checo ha concedido una entrevista al medio de su país Gól, en la que se refiere abiertamente a su futuro y en la que confiesa que le ha llegado, y no por los medios, que Monchi ya tiene un acuerdo con otro portero (Marko Dmitrovic, como desveló ESTADIO) de cara a verano.

"Nadie me ha dicho nada todavía sobre lo que va a ocurrir conmigo. Pero, de todas formas, me ha dicho un agente que ayudó al mío a que se hiciera lo del Sevilla hace tres años, que tiene al portero del Eibar ya acordado. Ahora bien, eso no me va a afectar, así que ni lo pienso y trato siempre de prepararme lo mejor posible y estar listo, pase lo que pase en verano", ha indicado Vaclík.

"¿Seguir en LaLiga? Sí, lo deseo. Es uno de los mejores campeonatos del mundo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado a vivir en España. No estoy en contacto con ningún club en este momento, pero creo que aún queda mucho tiempo por delante. Mi agente me mantiene informado", termina el checo.