A vueltas con Shaqiri y el Sevilla FC

En el 'modus operandi' de Monchi suele ser habitual que no borre un nombre de su agenda cuando en un momento determinado no puede acceder a su fichaje, dejándolo subrayado por si posteriormente las condiciones son más favorables y el futbolista en cuestión se pone a tiro. Por ello, no es de extrañar que haya jugadores que son vinculados al Sevilla FC casi en cada mercado. Y uno de ellos es Xherdan Shaqiri.

El internacional suizo, que puede desempeñarse tanto de mediocentro ofensivo como en ambos costados, apareció por primera vez en el radar del director deportivo nervionense en el verano de 2014, como un eventual sustituto de Rakitic. Por entonces, Shaqiri no había logrado asentarse en un Bayern Múnich que finalmente acabó traspasándolo al Inter de Milán, donde sólo estuvo media campaña, relanzando su carrera en el Stoke City para firmar en 2018 por el Liverpool.

En todo este tiempo, el nombre del jugador de origen kosovar estuvo ahí. Y en el mercado invernal de la pasada campaña, en Inglaterra anunciaron que el Sevilla FC había solicitado su cesión, a lo que se negó Jürgen Klopp pese a las pocas oportunidades que le concedía. Volvió a sonar durante el confinamiento, dando por hecho que en verano abandonaría Anfield. Pero finalmente, Shaqiri optó por continuar, rechazando ofertas de Italia y España, como apunta ahora 'The Liverpool Echo', que insiste en que Monchi no se ha olvidado de él y coloca al Sevilla FC junto a la Lazio y el Fenerbahçe en una terna de nuevos aspirantes.

A sus 29 años, Shaqiri sigue sin ser protagonista en los 'Reds', aunque esta campaña al menos ha participado en 18 encuentros (770 minutos) en los que ha anotado un gol y ha repartido 4 asistencias. Pero aunque tiene contrato hasta 2023, su cotización ha bajado (Transfermarkt lo tasa en 14 millones de euros) y el Liverpool, lejos de las altas pretensiones de mercados anteriores, estaría dispuesto a traspasarlo en verano por unos 15 kilos, aproximadamente lo que le costó, aunque su salario, que ronda los 4 millones por temporada, se antoja prohibitivo.