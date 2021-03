El contrato de Dmitrovic y el Sevilla FC.

El checo Tomas Vaclik ha desvelado en su país un secreto a voces: el acuerdo entre el Sevilla FC y Dmitrovic para convertirse en arquero nervionense a partir de la próxima temporada. Una información avanzada por ESTADIO Deportivo y que aún no ha sido anunciada de manera oficial por ninguna de las dos partes, ultimando el portero serbio su temporada con el Eibar, equipo con el que acaba contrato a final de la misma y del que llegaría con la carta de libertad al Sánchez-Pizjuán.

"Nadie me ha dicho nada todavía sobre lo que va a ocurrir conmigo. Pero, de todas formas, me ha dicho un agente que ayudó al mío a que se hiciera lo del Sevilla hace tres años, que tiene al portero del Eibar ya acordado. Ahora bien, eso no me va a afectar, así que ni lo pienso y trato siempre de prepararme lo mejor posible y estar listo, pase lo que pase en verano", ha indicado Vaclík, al mismo tiempo que siguen apareciendo informaciones al respecto.

Si meses atrás era ED el que avanzaba la noticia, ahora es el periodista José Manuel García en su perfil de Twitter el que da algunos detalles más sobre la operación, la cual sigue siendo 'Top secret' en Nervión.

Según la citada fuente, Dmitrovic firmará con el Sevilla FC por tres temporadas más una cuarta opcional en función a objetivos. Mela Kodro, representante del guardameta, es quien cerró todo con Monchi y los suyos a primeros de años, desechando otras opciones como la Real Sociedad, el Villarreal, el Espanyol y algunos clubes de la Premier y la Bundesliga.

Su compatriota Gudelj y su amigo Joan Jordán son algunos de los futbolistas del Sevilla FC que han relatado a Dmitrovic las bondades del vestuario nervionense, algo que, a la postre, ha resultado clave para que el arquero serbio acabe decantándose por los del Sánchez-Pizjuán.