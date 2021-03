Lopetegui: "El punto es injusto; merecimos ganar"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, atendió a los medios oficiales del club nervionense a la finalización del partido dejando claro que pese a empatar en el 94', le supo a poco el empate: "El punto es injusto, merecimos ganar. Han tirado una vez, pero el partido se ha puesto complicado. Luego, al final por la manera de empatar se te queda una sensación de alegría, pero lo hemos merecido".

El míster nervionense lamentó el excesivo fruto que obtuvo el Valladolid. "Hemos tenido dos remates de De Jong; uno salió fuera por poco, otro al palo€ En la primera parte hemos sido superiores, en los primeros treinta minutos, aunque nos faltó profundidad. Y ellos, en la única que han llegando, en una fase de partido en la que estábamos un poco peor, han marcado el penalti", ha lamentado.

El de Asteasu relató cómo vivió el 1-1: "Con alegría porque no es algo habirtual, que marque el portero, aunque ya ha ocurrido en el Sevilla en otra ocasión con Palop. Ha sido un golazo", celebró. "He saludado y le he felicitado y poco más. Imagino que habrá habido alguna broma. Todos recordamos el gol de Palop, y hoy ha sido un gol que también ha sido importante, que nos ha dado un punto. Satisfecho por no habernos rendido, tener una actitud positiva y haber insistido. Es una característica del equipo y que ha tenido su premio".

En este sentido, Lopetegui ensalzó la entrega de los suyos.del equipo. No han dejado de creer, no se han rendido y han tenido su premio", ha manifestado el vasco, que ha remarcado que. "y al final ha llegado el empate en una jugada que no es habitual. Creo que hemos hecho merecimientos ante un rival de los equipos que están abajo tiene, a mi juicio, la mejor plantilla".

es el tercer partido en seis días, igual las energías no llegaban. Ellos tampoco han tenido ocasiones", ha analizado. "No es que lo quieras dar. Estábamos jugando bien, llegando por ambos flancos, falto quizá precisión... pero los rivales también juegan. Hemos jugado en 72 horas,. Ellos tampoco han tenido ocasiones", ha analizado. Con este 1-1, el Sevilla se marcha al parón de selecciones en una posición inmejorable después de una temporada muy larga, pero Lopetegui no da por sentenciada la plaza de Champions, objetivo de vital importancia para el club: "El equipo lleva un trabajo importante. No es fácil. El equipo está haciendo un buen trabajo, pero queda mucho. Cada partido es una conquista, hay que prepararse bien para lo que resta".

" Lo primero es tratar de recuperar a todos los tocados y lesionados. Tenemos una lista importante. Lucas (Ocampos) y Acuña no han podido jugar de inicio, lo han hecho luego arriesgando. Esperar que vengan bien los internacionales. Tendremos un poco más de tiempo para entrenar y afrontar los últimos partidos del campeonato como lo que van a ser, auténticas finales".

" Queda todo, los objetivos no se van a conseguir hasta la última jornada. Seguro. Queda muchísimo, partidos durísimos, complicados, va a ser muy difícil. Hacer cuentas no vale para nada. Prepararlos bien y tener una buena mentalidad. Cada partido de la liga española es complicadísimo", ha insistido el técnico del Sevilla FC.