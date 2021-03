Las notas del Sevilla FC en su visita al Valladolid

El Sevilla FC, pese a su buen comienzo de partido, se marchó al descanso con una derrota por la mínima del José Zorilla fruto de un gol de Fabián Orellana de penalti, cometido por Rekik y Diego Carlos sobre el israelí Weissman en los minutos finales del primer tiempo, tanto volteado por un Bono en el 93' emulando a Palop.

El conjunto dirigido por Lopetegui se acabó llevando un punto 'in extremis' al no encontrar soluciones ante un Valladolid que, primero, lo ahogó con una presión alta y, posteriormente, resistió agarrado al gran partido de sus centrales (Joaquín y El Yamiq). El entrenador sevillista movió el banquillo y el sistema táctico, pero no halló soluciones en su pizarra, problema resuelto con el tanto de su guardameta en el 93' (1-1).

En esta galería puede consultar las notas de los futbolistas del Sevilla FC ante el Valladolid.