Las felicitaciones de prestigio a Bono que no podían faltar. SFC

Fue 'trending topic' en Twitter después del partido. El gran protagonista en Pucela del que todos hablaban por la gesta de salvar un punto en el área contraria, con una definición propia de un 'killer'. Bono subió en el córner para disponer de una opción más en la última acción del choque, como hizo Palop ante el Shakhtar, estuvo en el sitio y resolvió con un buen gesto técnico para desatar la locura en el sevillismo. El Sevilla lo había vuelto a hacer. El portero se convertía un delantero más.



Como no podía ser de otra forma, las felicitaciones al meta sevillistas fueron muy numerosas una vez finalizado el partido, de compañeros, de amigos, del club, de los aficionados, si bien hubo varias que destacaron sobre el resto por la historia de sus autores y porque, sobre todo una, no podía faltar.



Obviamente, todo el mundo esperaba lo que tuviera que decir Palop a su sucesor, y el héroe de la segunda UEFA, con su cabezazo en Ucrania para forzar la prórroga, no tardó en aparecer en las redes para mandarle un mensaje a Bono. "El @SevillaFC te hace Creer ... brutal de nuevo Bono!!!!". Unas palabras con mucho significado que seguro que agradeció profundamente viniendo de un portero tan importante en la historia nervionense.





No fue el único mito sevillista que felicitó a Bono,, que en su publicación se acordó de la gesta que vivió y sintió 'in situ' años atrás: