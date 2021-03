La alargada huella del Papu en Bérgamo y la emotiva postal de un joven aficionado

El Papu Gómez fue mucho más que la estrella de la Atalanta BC. El hoy futbolista del Sevilla FC no sólo era el ídolo de los miles de personas que poblablan las gradas del estadio del club Bérgamo, sino que era el vecino más ilustre de la localidad lombarda. Como ya hace en la capital de Andalucía, dejándose ver por el centro, el argentino paseaba habitualmente por los barrios más populosos de la ciudad italana. Se paraba con cualquiera que le reclamase... Y ha dejado huella. En los mayores y, cómo no, en los más pequeños.

Ha quedado demostrado en una bonita postal que le ha enviado un niño de Bérgamo y que ha emocionado al jugador del Sevilla FC, que lo ha compartido en su cuenta oficial de Instagram y ha convertido la misiva en viral casi de inmediato, pues le ha dado repercusión en Italia, España, Argentina...

"Hola Papu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Sevilla? Te echamos mucho de menos aquí en Bérgamo y esperamos que algún día puedas volver a jugar en la Atalanta... un gran beso y un abrazo de todos los chicos y chicas de el Asilo d 'Childhood John XXIII viale Pacem in Terris, 3 - 24039 Sotto il Monte (Bergamo)".

Ya en su despedida de la familia de la Atalanta BC, el Papu dejó más que evidente hasta qué punto se sentía identificado con el club y con la ciudad. "La camiseta transpirada siempre. Hasta pronto, Bérgamo. Te echaré de menos. Y siempre #forzaatalanta", publicó el internacional albiceleste acompañando un vídeo en el que se lo ve recorriendo la localidad y recordando algunos momentos de su paso por Atalanta.

"Nunca había pensado en dejar Bérgamo. Estoy inseguro de encontrar la palabra justa. Pero no encuentro algo para decir lo que quiero decir. Hoy es el día de la despedida, le agradezco a la ciudad de Bérgamo porque durante siete años me han hecho sentir como en mi propia casa.Les agradezco a todos aquellos que me han ayudado en estos años. A los hinchas que me he encontrado por la calle y me han dado palabras de afecto. Agradecer al staff del Atalanta porque siempre han estado cerca y agradecer a mis compañeros por la experiencia que hemos vivido juntos. Agradecer al técnico porque me ha tenido en cuenta en estos años y gracias a la familia del club por la fidelidad desde hace siete años", dice el Papu con 'voz en off'.

"He dejado el corazón en cada partido que jugué, y estoy orgulloso de haber sido el capitán del Atalanta que hoy. Se ha convertido en uno de los mejores de Europa y es una experiencia que haría nuevamente mil veces. Hasta luego, Bérgamo, gracias por todo... Y siempre: fuerza Atalanta", concluía su emotiva despedida. En Italia aún no le han olvidado.