La convocatoria de Luuk de Jong, a debate en Holanda.

Desde su fichaje por el Sevilla FC, el nombre de Luuk de Jong siempre ha estado en debate. Sus cifras realizadoras que le avalaban antes de su desembarco en Nervión (32 dianas logró en la 18/19 en el Feyenoord) no las ha repetido en el cuadro sevillista (10 en total la pasada campaña y nueve en la actualidad), lo que ha hecho que esté en la diana del debate público, aunque no sólo en versión sevillista.

Así, su última llamada por parte de la selección holandesa, en la que es fijo, y la ausencia del que es su competidor, Wout Weghorst, es motivo de debate en el balompié tulipán, como bien ha quedado patente en el programa televisivo Studio Voetbal.

"Si te presentas así en la Bundesliga durante tres años, el entrenador ya no puede ignorarte", se preguntaba el ex jugador del FC Barcelona, Ibrahim Afellay, en referencia a Weghorst, que contabiliza en sus tres temporadas en el Wolfsburgo 50 goles en la Bundesliga, añadiendo el también exfutbolista Theo Janssen que: "Él (por Frank de Boer, seleccionador holandés) se apega a Luuk de Jong, pero si anotas tanto, esperas tener una oportunidad".

Pierre van Hooijdonk, quien fuera gran delantero holandés, entiende la confianza que deposita De Boer en el sevillista, pero también recalca que "si uno de ellos se lo merece, es Wout Weghorst", agregando que: "De Jong puede haber tenido un año menor, pero hizo un trabajo fantástico. El año pasado marcó dos goles en la final de la Europa League. Pero las cifras de Weghorst son ciertamente más impresionantes este año".

Para Van Hooijdonk, es especialmente importante que la elección entre Weghorst y De Jong sea una elección para ejercer la misión de 'pinchhitter', término, importado del béisbol, con el que se suele denominar en el fútbol holandés al delantero que vive en la sombra del '9' titular . "Si planeas empezar con De Jong, puedes discutirlo, pero no creo que juegue en la vanguardia. Entonces, tienes que tomar una decisión y me imagino que como seleccionador nacional te quedas en ese grupo. Pero no cabe duda de que lo está haciendo fantástico".

"¿No es la intención que los mejores jugadores sean elegidos para la selección nacional?", se pregunta el periodista Kees Jansma, afirmando, en referencia a Weghorst que: "Este hombre está absolutamente en plena forma".

Al respecto, le respondió Van Hooijdonk: "Con eso dices dos cosas distintas. Está en plena forma, pero ¿es mejor 'pinchhitter' que De Jong? Eso es lo que me importa y no lo creo".