Otavio se complica para el Sevilla en un mercado muy abierto

Iker Casillas desveló el interés del Sevilla FC por Otavio el pasado verano y, desde entonces, su nombre ha estado siempre asociado al club de Nervión. Ya entonces apareció vinculado como opción para suplir a Banega en la mediapunta, pero el Oporto sólo estaba dispuesto a dejarlo salir por una buena suma pese a que finalizaba contrato en la presente campaña.



El mediapunta brasileño siguió con los 'Dragoes', que lo han intentado renovar en la presente campaña, mientras le llegaban ofertas de otros clubes. Otavio ha sido tentado por otros equipos con poca fortuna. Según asegura Fabrizio Romano, el internacional olímpico brasileño habría rechazado a Leicester y Milan. Y podría tener apalabrada su continuidad en el Oporto, donde es importante y con el que lleva sumados 31 partidos en la presente campaña.

No Leicester, no AC Milan. Brazilian midfielder Otávio has reached an agreement to extend his contract with Porto, confirmed. ??????? #Porto #LCFC @SICNoticias