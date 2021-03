El salto "de barrio" de Koundé, el gol de Bono y la nube de Goku

El Sevilla FC tenía sobre el campo a Youssef En Nesyri, Luuk De Jong, Papu Gómez, Suso, Óscar Rodríguez, Lucas Ocampos... Y el gol, cuando el crono marcaba el minuto 93 y 18 segundos, lo marcó Yassine Bono, el portero. Subió a un saque de esquina, hubo un rechace, un balón que se paseó por la línea de fondo, que golpeó en el poste, que recogió En Nesyri, que centró de nuevo al medio, que tocó en Koundé y que remató con la izquierda el meta nervionense. Un empate de fe. Una jugada que sigue dando que hablar.



No es habitual que el portero marque. Lo hizo Bono en la última jugada del partido que su equipo disputó en Valladolid y que evitó la derrota del Sevilla FC. El portero marroquí, que conectó un preciso remate con el pie izquierdo un balón que quedó suelto dentro del área de Roberto, representó el empuje y la épica a la que se aferró el conjunto de Julen Lopetegui para salir del estadio de Zorrilla con algún punto.



La comparación estaba servida. Casi por estas fechas -15 de marzo entonces, 20 de marzo este sábado-, pero de hace 14 años -2007-, el portero Andrés Palop marcó un gol imborrable para el Sevilla FC en el minuto 94 contra el Shakthar Donetsk en la UEFA Europa League; el mismo momento en el que Yassine Bono, el actual guardameta del equipo, salvó un punto para el conjunto andaluz con un gol en Valladolid (1-1). Él lo hizo con la zurda. Su predecesor, con la cabeza.



Sin embargo, en las redes sociales hay otro detalle de la jugada que ha llamado poderosamente la atención y que ha sido comentado tanto o más que la diana de Bono. Se trata de espectacular salto de Koundé, llevando las piernas al pecho, para no obstaculizar el remate del cancerbero norteafricano.



La fotografía del momento exacto del disparo de Bono y el brinco de Koundé ha sido 'carne de meme' en Internet. Y a esa tentación no se ha podido resistir ni siquiera el propio defensa francés, siempre activo en Instagram. El central del Sevilla FC ha compartido una imagen en la que se le ve subido en la nube de Goku, el protagonista de la popular serie de animación 'Dragon Ball' (con la cola incluida).



"Mucho barrio", ha contestado a la publicación Bono, en tono bromista y en clara alusión al fútbol de calle que tiene Koundé para reaccionar de una manera tan rápida y tan contundente. "Buen salto, compañero", responde Jordán; mientras Aleix Vidal se parte de risa y Diego Carlos, entre otros, marcaba el 'Me gusta'.