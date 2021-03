En Francia vinculan al Sevilla con el central del Marsella Leonardo Balerdi

El Sevilla cuenta en estos momentos con dos de los mejores centrales de LaLiga y están entre los mejores del continente: Jules Koundé y Diego Carlos. Sin embargo, Monchi sabe que el buen rendimiento que están ofreciendo ambos está despertando el interés de numerosos equipos, que podrían llegar en verano con dinero para llevárselo. Consciente de ello y de que, además, tanto Sergi Gómez, que entra en su último año de contrato, como Gnagnon, no cuentan con especial predicamento por parte de Lopetegui, por lo que mirar el mercado de centrales está entre las tareas pendientes del director general deportivo de cara a la próxima temporada.

Ante este panorama, es normal que se relacionen varios nombres con la entidad de nervión. Hace unos días era el colombiano Davinson Sánchez, jugador del Tottenham al que Mourinho habría dado el OK para poder salir el próximo verano, el que relacionaban con el Sevilla. Y, ahora, el argentino Leonardo Balerdi, según el prestigioso diario francés L'Equipe. El jugador, de 22 años, se encuentra cedido en el Olympique de Sampaoli por el Borussia de Dortmund. Los galos cuentan con una opción de compra, que todavía no han decidido si ejercerán, pero de hacerlo, intentarán negociarla a la baja, pues no parece que estén dispuestos a pagar los 15 millones que el Dortmund pagó en 2019 a Boca Juniors por él.

En pleno proceso de formación, Balerdi no está completando una gran temporada en la Ligue 1, aunque la llegada de Sampaoli le ha revitalizado y ha jugado los tres últimos partidos con él. Internacional sub-21 con Argentina, destaca por su buena salida de balón, aunque aún tiene que pulir ciertos defectos propios de la juventud.

Sea como fuere, habrá que estar muy atento a las evoluciones de este joven central argentino, porque si realmente Monchi ha puesto sus ojos en él no será en vano.