Lopetegui, a falta de diez jornadas: "No hay nada definitivo"

El parón de selecciones es momento de realizar pequeños balances de lo realizado hasta la fecha, antes de encarar la recta final del campeonato. Diez jornadas restan para que finalice la campaña 20/21, momento que Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, aprovecha para valorar el actual momento de su equipo y el tramo decisivo del campeonato.

"No hay nada definitivo (respecto a la ventaja de diez puntos con el quinto). En el fútbol de tres puntos en dos partidos ves las cosas totalmente diferentes. Luego tenemos un calendario complejo y duro. En los últimos diez años lo hemos conseguido dos veces, y una fue el año pasado. Nos queda muchísimo trabajo que hacer, tenemos que prepararnos bien", manifestó en una entrevista concedida a Radio Sevilla.

El de Asteasu añadió que: "Las clasificaciones marcan lo que uno ha hecho durante la campaña, es una realidad innegable. Pero las clasificaciones no son definitivas en ningún caso. No es que sea prudente, es obligado. Hay que ser capaces de terminar la competición y luego hacer las cuentas. Es la Liga de la regularidad, siempre hay matices. Nosotros tenemos un matiz importante, hemos jugado muchísimos más partidos que los rivales, en menos tiempo y en una circunstancia de prácticamente no parar. Con jugadores internacionales que descansaron cinco días. Hemos tenido una Copa del Rey larga, donde hemos tenido posibilidades de clasificarnos hasta el último segundo. Y en la Champions creo que el equipo ha hecho una buena competición, creo que no hemos sido inferiores al Dortmund a nivel futbolístico. Nos hemos encontrado con un futbolista a nivel extraordinario. Queda los más difícil".

En una extensa intervención, Lopetegui abordó diferentes asuntos sobre la actulidad nervionense, comenzando con el parón de selecciones a falta de diez jornadas tras una temporada muy exigente. "Un paroncillo donde podamos recobrar energía, recuperar jugadores y entrenar un poquito. Todo en su justa medida, pero cuatro o cinco días pasan rápido. Creo que vamos a tratar de aprovecharlo para recuperar y cargar pilas", declaró, continuando con otras cuestiones.

Recuperar y cruzar los dedos por los internacionales: "La sobrecompetición y la carga de partidos, que es histórica, porque nunca se han jugado tantos partidos en tan poco tiempo, requiere un desgaste tremendo y que se traduce en forma de molestias, de lesiones y eso es normal. Trataremos de aprovechar el aspecto positivo que tiene el parón. Y luego cruzar los dedos, porque vamos a tener siete futbolistas sobrecompitiendo".

No mira más allá que el siguiente partido: "Tenemos que tratar de llegar de la mejor manera posible a todos los niveles. Tener la energía, la ilusión y la ambición por terminar los partidos que nos quedan, pero tomándolos de uno en uno. Si empiezas a hablar de otras cosas, tu energía no está al cien por cien en ese objetivo (el siguiente partido)".

¿El ruido externo sobre la candidatura a la Liga influye?: "No, porque nosotros somos muy conscientes de lo que queremos, de lo que buscamos y del objetivo. No es no ser ambicioso, sino solamente centrarnos en lo que tenemos delante. El contexto que se pueda generar alrededor es el contexto, lo ideal es que no intervenga nada ni para un lado ni para otro. Trabajamos al margen de los contextos".

¿Qué le falta al equipo para dar el salto al podio de la Liga?: "Creo que el equipo dio un salto desde hace tiempo en el sentido competitivo, pero eso no significa que no nos falten cosas. Claro que nos faltan, como a todos los equipos. Todos tratamos de analizar las cosas para seguir creciendo y mejorando. Queremos mejorar siempre, pero el equipo creo que en todos los sentidos ha sido competitivo y ha tratado de buscar siempre la victoria. Nuestra manera de entender el juego es atacar y atacar. Es una temporada atípica para un entrenador, sin poder trabajar diferentes aspectos del juego. Cuando tienes semanas completas no tiene nada que ver, pero es lo que toca afortunadamente, porque nos lo hemos ganado".

¿Por qué no siempre juega como en Dortmund?, en referencia a un fútbol más vertical: "Es muy difícil explicar el juego en poco tiempo. Tiene un matiz, que hay un rival enfrente. Tratamos de ser protagonistas siempre, somos de los que más tiene la pelota, de los más veces llega al área. Cuando los rivales no tienen intención de salir es más difícil, el juego tiene muchos matices. Siempre queremos jugar bien, generar muchas ocasiones y que no nos generen. Y luego hay rivales que dan un paso adelante. Cuando te juegan un poco más directo no tienes más remedio que defender ese juego directo. Yo creo que si se analizan los datos estadísticos del equipo no hay otra conclusión posible".

Críticas: "La exigencia siempre es buena y positiva para que todos estemos con las orejas para arriba. Lo llevamos al terreno positivo. Vamos a trabajar cada día si cabe con más ilusión, es todo lo que te puedo decir. Que nos empuje más que nos frene".