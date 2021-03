Lopetegui, sobre el Papu, Rakitic, la cantera, Monchi, el VAR, la Semana Santa sevillana...

Julen Lopetegui se encuentra en la recta final para clasificar por su segunda temporada consecutiva al Sevilla FC para la Champions, en una temporada muy exigente por un calendario marcado por la pandemia. En una entrevista concedida a Radio Sevilla abordó la recta final del campeonato, el barón y el momento actual de su equipo, pero también se refirió a diferentes nombres propios.

Papu Gómez: "Él no ha pedido nada (jugar por el centro), a mí no desde luego. Al final los jugadores buenos se tienen que adaptar al equipo y hacer mejores al equipo. Él es un buen jugador y así ha tratado de hacerlo desde que ha llegado. Está en un proceso competitivo interno con otros compañeros. Él trata de ayudarnos, como otros jugadores, para conseguir hacernos mejores. Papu aparte de por fuera ha terminado por dentro muchísimas veces. Es más importante lo que uno aporta con y sin balón. No hay nada diferente a lo que pueda ser con Óscar, con Óliver, con el Mudo".

Rakitic: "Ivan es un profesional extraordinario, ha venido con muchísima ilusión, con una actitud fantástica. Ha jugado un poquito menos en los últimos partidos, pero es un jugador con nuestra plena confianza. Y seguro que nos va a ayudar, es un gran jugador y conoce bien la exigencia del club. Creo que ha tenido fases muy interesantes, nos ha ayudado mucho y va a seguir ayudando. Lógicamente hay una competencia, tratamos de sacar lo que nos va a ayudar más de cara a cada partido".

Cantera: "La sensación que tenía cuando trabajábamos a nivel nacional es que la cantera andaluza es espectacular, de calidad, de desparpajo, es muy salvaje, muy natural. El fútbol seguirá pasando por el fútbol de cantera, sin ninguna duda. Ojalá podamos sacar futbolistas. Hay una generación muy jovencita, pero muy interesante. Como Bryan que el año que viene va a ser un jugador importante aquí. En todas las profesiones uno crece si trabaja. La profesión de entrenador es muy viva, y uno tiene que estar constantemente tratando de mejorar".

Arbitraje y el VAR: "Es complicado, no tengo la respuesta. Yo creo que el VAR ha mejorado las decisiones, creo que el nivel de los árbitros es muy bueno, sinceramente, lo que no significa que sea infalible, lógicamente. En el último partido hubo una acción de Diego Carlos, ¿por qué el VAR no interviene en este caso y en otro sí? Todo eso tampoco lo tengo muy claro. Es un matiz complejo de definir. No lo estoy diciendo como crítica, sino como reflexión. Sería algo más entendible si interviene el VAR sólo en casos flagrantes, sí acotaría un poco más. Es una opinión mía. Yo te puedo asegurar que no lo tengo claro. El tema de las manos hay una cosa que es ineludible. Tú no puedes convivir una acción defensiva al límite con que tus manos estén pegadas al cuerpo, es antinatural. La intencionalidad y la mano excesiva... pero el resto es muy difícil. Nunca va a haber una situación de discusión cero, seamos honestos. Un penalti debe ser algo muy claro. No es fácil".

Gol de Bono y el de Dani Rebollo: "He ido (a rematar) pero con diferente suerte a Bono. Son acciones lógicamente difíciles. Al final es una casualidad, no es normal. Era absolutamente justo que marcáramos, de la manera más extraña, pero igualmente válida".

Halagos de Monchi y el presidente: "Ellos confían en lo que estamos haciendo y nosotros estamos encantados, pero la confianza se tiene que seguir generando, se tiene que seguir trabajando de la mejor manera posible cada día. Y tratando de ser mejores en todo. Que ellos estén satisfechos y contentos nos satisface, nos gusta. Al igual que nosotros estamos contentos por pertenecer al Sevilla".

Semana Santa: "Ayer estuve viendo con mi mujer el Gran Poder y el Cristo de los Gitanos, como tantas cosas que tengo pendiente de esta maravillosa ciudad. Qué putada que no pueda disfrutarla mucho más. Sí que quiero ir a ver a mi padre, que tiene 90 años, si es posible".