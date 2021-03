Papu: "Por dentro toco más la pelota, que es lo que me gusta".

El argentino Papu Gómez, flamante refuerzo invernal del Sevilla FC, se ha referido a su nueva vida en la capital hispalense en Radio Marca Sevilla, donde ha repasado sus primeros meses en Nervión, su adaptación a la ciuidad y a su nuevo equipo. "Disfrutando de la ciudad, del equipo... Todo está andando de la mejor manera", explica un Papu Gómez que está disfrutando muchísimo de la ciudad y de sus compañeros: "Me voy sorprendiendo día a día, sobre todo de la ciudad, de la que todo el mundo me hablaba muy bien. No tenía la oportunidad de conocerla. Del club también. Me esperaba un club importante que pelea por los primeros puestos. Se está cumpliendo todo. Muy feliz".

El Sevilla FC y el tramo final de la temporada

"El equipo está compitiendo muy bien, lo hizo hasta el final en todos los torneos. Nos queda la competición madre y siempre intentando de estar en la Champions. Una pena lo de la Copa del Rey porque estuvimos muy cerquita de estar en una final. El equipo compitió muy bien ante el Dortmund, no se le puede reprochar nada".

Su adaptación

"Todo lleva su tiempo. Vengo de otra situación, otro tipo de juego, cultura futbolística completamente diferente y vengo también de no jugar 90 minutos en tres meses hasta el otro día en Valladolid. No es fácil. LaLiga española es competitiva y un fútbol más rápido que el italiano. Trato de no volverme loco si no me sale algo. Estos meses me los tomo como adaptación. La semana que viene va a ser la primera que la entreno entera con los compañeros, a los que todavía no conozco bien. Todo lleva su tiempo".

Atalanta Vs. Sevilla FC

"En Atalanta jugué cinco años con un mismo esquema. Era el dueño del equipo porque todas las pelotas pasaban por mí. Me tengo que adaptar al Sevilla, no el Sevilla a mí, y lo que viene haciendo. Estoy tratando de acoplarme a eso".

Su posición preferida sobre el campo

"Estando en la banda necesitas estar bien físicamente. Contra el Valladolid me sentí cómodo porque me encontraba bien físicamente y pude jugar en esa posición. Necesitas hacer más esfuerzos y ayudar en defensa. Por dentro toco más pelota, que es lo que me gusta. No es una posición que me disguste la del costado. A uno le gusta jugar y sentirse importante. Me encanta jugar siempre".

El Atlético del Cholo

"Con el Cholo nos une el trabajo y la admiración mutua. Me hizo crecer como futbolista. Era joven y rebelde. Pensaba que tenía razón en muchas cosas y me hizo crecer en San Lorenzo y Catania. Me pone muy feliz su presente y la carrera que ha hecho como entrenador".





La cuarta plaza

"Tendríamos que hacer las cosas demasiado mal para no entrar en la Champions que viene, pero esto es fútbol y no te puedes relajar porque hay rivales que detrás esperando que te puedas caer. Tenemos una ventaja grande, pero esto es fútbol. Hemos dejado puntos ante Valladolid o Elche".

El parón

"Viene como anillo al dedo este parón. Te agotas físicamente y mentalmente jugando cada tres días y sin descanso. Esto es una carnicería para los jugadores. Lesiones, el covid, el cuidarse... Es muy estresante. Hay que recargar pilas".

Las comparaciones con Banega

"No tenemos nada que ver entre Banega y yo. No hay ninguna comparación. Tengo una admiración total por él. Él fue siempre número 6 y yo fui adaptando mi juego a estar en el centro del campo pero siempre fui segunda punta o extremo. En los últimos años jugué más de 10 pero somos diferentes".

La ambición del Sevilla FC

"El club está demostrando en las últimas temporadas lo que quiere y está tratando de mantener grandes jugadores en la plantilla. La idea es competir en Chanmpions todos los años, que es lo que te eleva de nivel".