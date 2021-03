Pozo, el nuevo líder de La Rojita

El 'ascenso' de Pedri y Bryan Gil ha hecho que jugadores como el sevillano Pozo tomen más protagonismo en una Euro sub 21 que mañana arranca con España defendiendo título. El carrilero sevillano era el encargado de transmitir las sensaciones de la Rojita antes de afrontar el campeonato y lo que significa para él estar representando a conjunto español a este nivel.



"Desde pequeño intentas alcanzar este sueño, y ha llegado el día. Este miércoles podemos debutar yo mismo y muchos compañeros en un Europeo y lo afronto con muchísimas ganas, como todos, con ambición, con ganas de hacer cosas grandes. Un Europeo es muy bonito y ojalá salgan las cosas como queremos", aseguró el defensa andaluz cedido por el Sevilla FC en el Eibar.



"Quiero ayudar al equipo en cualquier posición, donde quiera el míster, si difruto de minutos voy a darlo todo, aportar al equipo; ojalá ayude al equipo y podamos ganar los tres partidos, empecemos por mañana que es un rival muy difícil (Eslovenia) y poco a poco ir superando partidos", indica Pozo, que era preguntado si se siente líder del vestuario. "No me siento así, soy uno más de la plantilla, somos un grupo fantástico, cada uno aporta lo suyo, somos un grupo muy sano con el que se puede hacer algo muy grande. ¿Por qué no empezar desde este miércoles y que termine en junio como algo muy bonito?", agregó.



En otras cuestiones, Pozo dijo que ha "estado toda la vida jugando de extremo" en la cantera del Sevilla, pero que ahora se siente "más cómodo" como lateral. "Tengo más espacios para subir y me encuentro más cómodo en esta posición. Ya llevo dos años jugando ahí y cada vez cojo más conceptos y estoy más contento", indicaba el sevillano.



Por otro lado, el canterano sevillista también se refirió al difícil reto de repetir título, como sus predecesores. "Sabemos que somos los actuales campeones de Europa, pero no pensamos en eso. Queremos ganar el título siendo una generación totalmente distinta a la anterior. Pero vamos a empezar por mañana y ojalá saquemos los tres partidos que tenemos por delante", manifestó Pozo en rueda de prensa.



