"El Sevilla se codeará con los más grandes de Europa"

El Sevilla FC lleva tiempo en la elite europea, desde hace tres lustros sólo un año ha faltado a su cita continental, ha ganado siete títulos, ha jugado 12 finales y ha disputado las fases eliminatorias de la Champions hasta en cinco ocasiones. Y, sin embargo y a que aún sigue en el Top-10 del ránking UEFA, hay quien lo ve en un segundo escalón tras los poderosos Bayern, Madrid, Barça, Juventus, City...

Económicamente tal vez, pero en cuanto a rendimiento, se ha puesto a la altura de estos 'monstruos' y Manolo Jiménez, ex técnico y capitán nervionense, cree que segurá ahí, más arriba aún y siendo un habitual en la lucha entre los mejores conjuntos del continente.

"El Sevilla FC sigue su paso y trayectoria ascendente, después los resultados te ponen más arriba o más abajo, pero el nivel de este año es top como el trabajo de Julen y su equipo. Ha caído dignamente en Champions y contra el FC Barcelona en Copa. Y en Liga está peleando por la cuarta plaza y Champions", asegura el entrenador del AEK de Atenas en Radio Marca, donde ha asegurado que "con este trabajo y dedicación, el Sevilla alcanzará retos más altos para codearse con los más grandes de Europa".

El entrenador de Arahal era entrevistado con motivo del España-Grecia venidero, como conocedor de un fútbol griego, y ahí mostraba su malestar por no haber podido descubrir un talento como Pedri que tuvo tan cerca. "Para mí es una espina que tengo porque nunca me hablaron de ese futbolista cuando estaba en Las Palmas. Estaba muy abajo, no estaba en el filial. Irrumpió en el fútbol de un día para otro. Es como cuando llegaron a mis manos un Sergio Ramos o un Antonio Reyes", indicó el exsevillista.

Jiménez también dio su vaticinio del campeonato liguero, que sigue desde la distancia. "Conociendo al Cholo y a sus jugadores, yo creo que la va a ganar el Atlético de Madrid. Hicieron una primera vuelta espectacular. El problema es que están apretando los que se presumía que deberían ganar la liga. No es un defecto del Atlético es que el Barcelona ha reaccionado como debería haber empezado la Liga", avisa.