Y 'Los Pumas' aceptan el ofrecimiento de Acuña con un 'pero'

La respuesta de Los Pumas al 'ofrecimiento' por parte del Sevilla Fc de Marcos Acuña no ha tardado en llegar, pero antes hay que poner el asunto en contexto y recordar a qué se debe este intercambio de mensajes entre el Sevilla y dicho combinado.



El lateral argentino aterrizó este verano en Nervión y, aunque los problemas físicos no le han permitido continuidad sobre el césped, Marcos Acuña está dejando muy buenas sensaciones en la banda izquierda por su combinación de fuerza, calidad y empuje. Un poderío mucho que llama la atención, pues resulta muy complicado quitarle el balón cuando arranca, lo protege o en el choque.



De ahí que, también producto del buen ambiente que hay en el vestuario, el Sevilla, a través de sus redes, se ha valido de estas cualidades del carrilero y de una fotografía del entrenamiento para 'ofrecerle' a otro equipo, pero no de fútbol.



Así, le pregunta en Twitter a Los Pumas, la Selección Argentina de Rugby, si lo ve como ala para su combinado. En la imagen, al menos, da completamenmte el perfil, por la forma de placar a Jordán, que le supera en envergadura.





¡Claro que sí??! ¿Qué opina la Selección @Argentina de fútbol sobre esto? https://t.co/nJlHl560h2 — Los Pumas (@lospumas) March 22, 2021

Siempre un ambiente distendido lógicamente,a través de Twitter, aunque, eso sí,, la Selección Argentina de Fútbol., bromea el combinado albiceleste de rugby acerca de contar con Acuña.