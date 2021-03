El "gen bilardista" de Monchi, el "luto" cuando pierde el Sevilla y unos piropos que han revolucionado Argentina

"Monchi, el director deportivo que revolucionó el fútbol". Con este espectacular cartel presentaban al arquitecto del Sevilla FC en una entrevista que está dando la vuelta a toda Argentina y a medio mundo, a través de las redes sociales, por los piropos que el de San Fernando le ha dedicado a uno de los entrenadores suramericanos con más cartel en el 'Viejo Continente' como es Marcelo Gallardo, en una charla en la que repasó los secretos de su metodología de trabajo y en la que explicó su "gen bilardista" después de lo mucho que le marcó la experiencia en Nervión junto al 'Doctor' y a los internacionales albicelestes Diego Pablo Simeone y el añorado Diego Armando Maradona.

"Estuve dos años con el Cholo. Él llega al Sevilla el mismo año que Carlos y Diego. Está con nosotros la 92/93, la 93/94 y luego en la 94/95 se va al Atlético de Madrid", recordaba Monchi en una entrevista para el programa 'F360' de ESPN Argentina, en la que admitió que aprendió muchísimo de los tres argentinos y aseguró que las enseñanzas de aquella época han sido -y siguen siendo- esenciales en el día a día de su carrera: "Como son competidores y ganadores natos, pues cada vez que perdían había una crisis, se acababa el mundo".

"Una derrota era el final del mundo. Y yo, por suerte o por desgracia, he heredado todo eso. Cuando el Sevilla FC pierde no me habla nadie, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi madre... Dejan dos días de luto y al tercer día empiezo a reaccionar. Eso es lo que aprendí de Carlos, de Diego, del Cholo... El gen ganador es algo que tenemos que transmitir siempre. No hay nada más bonito que ganar. Primero hay que ganar, luego ganar y después volver a ganar. Ya, si se puede jugar bien, pues mejor; pero jugar bien sólo para poder ganar", añadió durante la charla televisiva.

Monchi explicó por qué se considera 'bilardista'. "Tuve la fortuna de ser jugador suyo en la temporada 1992/1993 y, a partir de ahí, mi vida profesional y también la personal quedó impregnada por todo lo que viví con él", manifestó, antes de recordar la mítica escena del carismático técnico diciéndole al médico del Sevilla FC "Písalo, písalo" cuando saltó al terreno de juego para atender a un jugador del Deportivo de la Coruña: "Sí, sí, el que está al lado de Bilardo en el banquillo soy yo, el de los pelos largos, lo que pasa es que es difícil reconocerme, claro", comienza bromeando.

"Antes de empezar los partidos, teníamos una especie de cábala, yo me ponía siempre al lado de Carlos. Me pasé todo el año a su lado porque el portero titular era Juan Carlos Unzue, así que tengo muchísimas anécdotas. Fue una imagen que, en un principio, le hizo mucho daño; pero con el tiempo ha quedado muy claro lo que quería decir Carlos y cómo era su personalidad. De hecho, hoy, uno de los gritos de la hinchada del Sevilla FC es el 'Písalo, písalo', se suele cantar en nuestro estadio cuando hay un rival en el suelo".

También tuvo palabras de cariño para Maradona, contando una vez más la famosa anécdota de cuando el '10' le vio con un reloj falso y le regaló uno auténtico. "Con el mundo era muy bueno; con él mismo podría haber sido mejor", añadió el director deportivo del conjunto nervionense, que guarda un gran recuerdo del paso del 'Pelusa' por la ciudad hispalense y por el club blanquirrojo.

Un director deportivo de vestuario

Monchi fue cuestionado acerca de los detalles de su día a día que le han convertido en referencia mundial y en uno de los directivos más reconocidos del planeta: "Soy un director deportivo de vestuario, muy cercano a los jugadores porque siempre estoy allí metido, con ellos. Es mucho más fácil la palabra y llevar, no ya al jugador, sino a la persona, porque a veces se nos olvida que los futbolistas son personas".

Ya sobre la labor de 'scout', Monchi aseguró que no sólo se fija en jugadores, sino también en técnicos. "También hacemos seguimientos de entrenadores", confesó antes de ser preguntado por Marcelo Gallardo y los constantes rumores de un salto a Europa. "Es un técnico que todo lo que refleja es éxito, buen trabajo y bien hacer. Yo creo que poco más puedo aportar yo que su currículum. Yo creo que a veces es absurdo hablar de un profesional cuando su currículum es el del Muñeco", analizó, en una serie de piropos que han revolucionado Argentina, con numerosos medios haciéndose eco de estas palabras.

"Yo te puedo decir que es un técnico exitoso, un técnico exitoso en un club grande, en un club con un peso tan importante en Argentina como es River Plate, que ha ganado prácticamente todo lo ganable", señaló el exportero, quien dejó claro que es un "enamorado del dato" y uno de los precursores en la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo del fútbol y del deporte, ya que considera que aportan la posibilidad de abarcar un radio de control mucho más grande y más global.

En este sentido, manifestó que no sólo estudia el mercado europeo, sino que está muy atento a jóvenes emergentes de las principales ligas de Suramérica. En este sentido, elogió al campeonato de Argentina y recordó cómo fue el proceso de selección para llevarse a Federico Fazio y a Diego Perotti, que apenas habían dado el salto al fútbol profesional aún, así como al brasileño Dani Alves, "un jugador desconocido".