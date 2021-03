El Huesca se mueve para frenar el interés del Sevilla en Galán

ESTADIO Deportivo avanzaba el pasado 18 de enero que el Sevilla FC había puesto sus ojos sobre uno de los laterales izquierdos de LaLiga con mayor proyección. Se trata de Javi Galán, quien está cuajando una brillante temporada con el Huesca de Pacheta pese a la mala situación del conjunto oscense en Primera, donde es colista y el más claro aspirante al descenso a estas alturas de la temporada.

28 partidos disputados hasta la fecha (todas las jornadas de LaLiga jugadas) siendo titular en todos, salvo en uno; un gol, dos asistencias, 26 años... Y una cláusula de rescisión de tan sólo ocho millones de euros a la que podría no ser necesaria acudir si el Huesca acaba bajando a Segunda. En fin, un auténtico chollo al que los grandes ya se han dirigido. Entre ellos, el Sevilla FC.

De ahí que en el Alto Aragón estén intentando adelantarse a la jugada e intenten renovar a un lateral izquierdo que acaba contrato en 2022, en su intento de sacar una mayor tajada económica. Pues retenerlo, a estas alturas de la película, se antoja complicado. Especialmente en Segunda división.

En el Sánchez-Pizjuán, tal y como ha podido confirmar ED, el interés en Galán ha ido en aumento en las últimas semanas. Las partes están de acuerdo en el que el Sánchez-Pizjuán se antoja el lugar ideal para seguir creciendo, a la vez que dar un paso importante en su carrera como profesional. El problema, ahora, es intentar sacarlo al mejor precio posible, algo que el Huesca no está por la labor de facilitar. De hecho, ya ha rechazado el interés de dos clubes por su lateral, remitiéndose a los 8 kilos que marca su cláusula. Un precio que, además, intentan elevar consiguiendo una renovación del carrilero.

Sacarlo por unos 3-4 millones de euros si el Huesca desciende el objetivo de Monchi y los suyos, aunque no resultará sencillo. El futbolista, por su parte, prefiere no salirse del cauce establecido por ahora, estando plenamente centrado en lo colectivo: intentar sacar al Huesca del descenso. "Siempre se agradecen los elogios, pero esto y centrado en el día a día y no me salgo de allí. Me gusta tener buenas actuaciones, pero para que sume el equipo", ha dicho recientemente.

Ya dobla su valor de mercado

Javi Galán es un lateral moderno con alma de carrilero; un jugador con recorrido y potencia que criado en el fútbol base de Badajoz llegó al filial del Córdoba como extremo, donde vio puerta con relativa felicidad en Segunda B. Sería Luis Carrión, posteriormente, quien lo reconvertiría a lateral en Córdoba, llegando a ser el prometedor futbolista que es hoy día en Huesca.

Con un valor de mercado (según Transfermarkt) de 6 millones de euros, su tasación ya es más del doble de los 2'5 kilos con los que comenzó la temporada, elevando su cotización hasta los 3'5 meses después, cuando el Sevilla FC inició sus seguimientos. Un claro síntoma de que su futuro está lejos de un equipo como el Huesca. Monchi ya le ha echado el ojo a sabiendas de que acaba contrato el próximo año.