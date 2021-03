La contundente respuesta de Biris a Tebas: "Quien nace lechón, muere cochino"

En Sevilla, en general, y en Nervión, en particular, no ha hecho ninguna gracia que Javier Tebas destacase El Gran Derbi como ejemplo de lo que no se debe hacer, pese a que son unas imágenes vistas en otras ciudades o estadios. "Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones. Hechos como el otro día del derbi sevillano, ahí con las bengalas, no ayudan nada y encima son los que más ganas tienen de ir a los estadios, pero eso no ayuda. Que eviten esas aglomeraciones si queremos volver a los estadios, por favor", indicó a comienzos de semana el presidente de LaLiga.



La relación entre Biris Norte y Tebas siempre ha sido tensa, porque en Gol Norte del Sánchez-Pizjuán se han sentido perseguidores desde hace año, y quizás por ello los ultras del Sevilla FC han utilizado su perfil de Twitter para responder al mandatario, acudándole de utilizarles "para que no se hable de su enésimo lío judicial".



Biris añade una captura de un titular de Mundiario: 'Javier Tebas, imputado por estafa y apropiación indebida en el caso Fuenlabrada'.





Podríamos señalar a otras ciudades donde se ha actuado peor que en la nuestra, pero quizás estaríamos cayendo en la trampa de quién quiere desviar la atención para que no se hable de su enésimo lío judicial.



Y es que ya lo dice el dicho: " Quién nace lechón, muere cochino." pic.twitter.com/sHD4n1JEx7 — Biris Norte (@birisoficial) March 25, 2021