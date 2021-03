Luis Fabiano supera la covid-19: "¡Batalla ganada!".

El exdelantero del Sevilla FC Luis Fabiano ha recibido en el día de hoy el alta médica tras haber superado definitivamente el coronavirus. Así lo ha anunciado el propio 'O Fabuloso' a través de su perfil de Twitter: "¡Batalla ganada! Y esta fue una de las más duras a las que me he enfrentado. Cuando estás sano corres tras las metas sin importar cómo de difíciles sean. Pero cuando algo afecta tu salud y pierdes el control de las cosas, la lucha es mucho más complicada".



El jugador ha publicado un par de tuits más donde también quiso agradecer todo el apoyo recibido en estos días: "Gracias a Dios, mi familia, amigos y este fantástico equipo, estoy libre de Covid-19 después de dos semanas muy difíciles. Quiero agradecer especialmente a los doctores Fábio y Gustavo (infectólogo), además de este excelente equipo que estuvo a cargo de mi tratamiento. Les agradezco una vez más por las buenas vibraciones que me han transmitido durante las últimas horas. ¡Estoy seguro de que aceleró aún más mi recuperación! Tómense este virus en serio, ya que es traicionero. ¡Cuídense y cuiden de sus familiares!".





Batalha vencida! E essa foi uma das mais duras que já encarei. Quando se tem saúde você corre atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a sua saúde e você perde o controle das coisas a luta é bem mais complicada. pic.twitter.com/P4F40HiM7c — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 25, 2021