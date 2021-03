Otro palito de Carlos al Sevilla: "Es un proyecto en el que apostaron por mí"

No guarda un grato recuerdo Carlos Fernández de su experiencia en el primer equipo del Sevilla FC con Julen Lopetegui como técnico. Al menos, no lo demuestra siempre que tiene la ocasión y se refiere públicamente a su reciente incorporación a la Real Sociedad y a sus últimos meses como sevillista.

Tras una sensacional temporada con el Granada en préstamo (ya había hecho lo propio, también, con el Depor), el delantero ocupó una plaza en la delantera sevillista durante la primera mitad del curso. Sin pena ni gloria: siete participaciones a las órdenes de Lopetegui; 192' y ni un sólo gol.

El guzmareño nunca tuvo la confianza del técnico vasco y eso se nota. Desde el principio, pues bien pudo salir a la Real el pasado verano, cuando las complicaciones económicas lo impidieron. "Estoy donde quiero estar. Es un proyecto en el que apostaron por mí y por el que yo aposté", comentó Carlos Fernández en El Pelotazo de Canal Sur radio.

Ahora, como 'txuri urdin', Carlos Fernández tiene que demostrar la confianza depositada en él, habiendo abonado el conjunto vasco diez millones de euros por su fichaje. Hasta la fecha, siete partidos; una asistencia. "Uno debe pasar por todo tipo de situaciones como saber qué puede estar viviendo un jugador que no juega", argumenta el delantero, quien ya sueña con poder hacer algo importante en la final de la Copa del Rey del próximo 3 de abril, correspondiente al 2020, aplazada por la pandemia y el confinamiento. Una cita que se jugará en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja.

"La vida me ha dado una segunda oportunidad en la Copa, en Sevilla, en mi ciudad. Es una oportunidad perfecta", apostilla Carlos Fernández, quien recuerda su experiencia en dicho terreno de juego: "Como prebenjamin pisé el Estadio de la Cartuja. Me hice fotos pensando que no volvería".